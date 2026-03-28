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紐約傳奇牛排館 開業近200年首開分店

編譯廖振堯／綜合報導
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位於曼哈頓下城比佛街與威廉街之間的德爾莫尼科牛排，開業將近200年。（本報檔案照片）
位於曼哈頓下城比佛街與威廉街之間的德爾莫尼科牛排，開業將近200年。（本報檔案照片）

德爾莫尼科餐廳(Delmonico's)1837年在華爾街附近開業，當時正值金融恐慌、銀行倒閉、房地產泡沫破裂之際，但這家牛排館挺了過來，接下來的幾年裡接待過包括林肯總統、馬克·吐溫在內等眾多名人政要。近兩個世紀過去，自詡為美國第一家精品餐廳的德爾莫尼科計畫明年在曼哈頓中城開設第一家分店。

華爾街日報報導，德爾莫尼科幾經搬遷和易主，主要都位於紐約市金融區的中心，多年來光臨過這家餐廳的知名客人包括英國文豪查爾斯·狄更斯(Charles Dickens)、女星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)、搖滾巨星貓王艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)等人。現在餐廳位於曼哈頓下城比佛街(Beaver Street)上，是經歷了多年停業後於2023年由德爾莫尼科餐飲集團(Delmonico's Hospitality Group)老闆圖爾奇諾維奇(Dennis Turcinovic)重新裝修並再度開業。

餐廳裝潢可看出其深厚的歷史底蘊。餐廳牆壁和玻璃櫃裡懸掛著歷任市長的表揚公告、幾十年前的菜單以及餐廳早期的黑白照片；牆壁飾以櫻桃木護牆板，厚重的藍色窗簾垂掛在窗戶上。最近一個工作日的午餐時間，穿著西裝的商務人士們坐在鋪著白色桌巾的餐桌旁。

圖爾奇諾維奇表示，現在餐廳的核心客戶是企業高層宴請客戶，兩人份的36盎司丁骨牛排起價210元。集團新任行政總廚普利特(Adam Plitt)也說，新開的分店目標是重新吸引商務午餐人群，並在這個歷史悠久的品牌中融入更多現代元素。普利特曾在法國海鮮餐廳「Le Bernardin」掌廚12年，他透露已經為德爾莫尼科的菜單增添了幾種新的海鮮料理。新分店預計開設在中城的第六大道(或美洲大道，Avenue of the Americas)1330號，周邊財富500強企業雲集，並將增設更多包廂，用於舉辦商務晚宴和節慶派對。

雖然牛群數量減少、部分進口肉類被加徵關稅，迫使全美各地的餐廳提高價格，但饕客們對牛排的熱情依然不減，不甚在意飆漲的牛肉價格。市研公司Technomic的數據顯示，去年美國牛排連鎖餐廳的銷售額成長超過5%，是所有連鎖全方位服務(full-service)餐廳平均成長率的兩倍多，或者說在各類別中此成長速度只輸給亞洲餐飲；過去兩年成長動力主要來自德州客棧牛排館(Texas Roadhouse)、長角牛排館(LongHorn Steakhouse)等平價連鎖品牌。

德爾莫尼科餐飲集團老闆圖爾奇諾維奇(Dennis Turcinovic)。(美聯...
德爾莫尼科餐飲集團老闆圖爾奇諾維奇(Dennis Turcinovic)。(美聯社)

德爾莫尼科餐廳的紐約客(New York Strip)牛排。(Delmonico...
德爾莫尼科餐廳的紐約客(New York Strip)牛排。(Delmonico Steakhouse官網)

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