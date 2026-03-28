讓魚不像魚 業者偽裝海鮮挽救滯銷

美國人長期對海鮮興趣缺缺，業者為吸引更多消費者，將魚類製「肉類外型」的產品。圖為鮭魚製成的零食肉條，標榜「沒有魚腥味」。(美聯社)

美國人長期對海鮮興趣缺缺，促使業者改變策略，將魚類製成雞塊、莎樂美香腸(salami)甚至肋排等「肉類外型」產品，以降低接受門檻。這股「讓魚不像魚」的創新潮流，正成為海鮮產業突破銷售停滯的重要手段，也引發對食物本質與消費習慣的討論。

美國人對海鮮的胃口有限，年均消費量僅約19磅，遠低於全球平均的45磅。

據美聯社報導，在波士頓舉行的北美海鮮博覽會(Seafood Expo North America)上，這類趨勢隨處可見。洛杉磯SK食品廠(SK Food Brands)經理羅傑斯(Justin Rogers)提到，將蝦肉製成大小不一的漢堡，能讓非海鮮愛好者更容易接受。

將魚類「偽裝」成其他食物的做法並非新鮮事，像冷凍魚條或麥當勞的麥香魚早已存在。西雅圖Harbor Bell海鮮公司推出的鮭魚零食條，刻意設計成類似點心肉棒，並強調「沒有魚腥味」。不過，並非所有人都認同這種做法。北美海洋聯盟(North American Marine Alliance)總監多里(Niaz Dorry)呼籲，「吃長得像魚的魚」。

市場研究機構FMI副總裁馬肯森(Steve Markenson)也指出，約40%的美國人不吃海鮮，即使改變產品形態，也未必能引起這群人的食欲，而既有海鮮愛好者則偏好原汁原味，不見得能接受「偽裝產品」。

目前美國240億元的海鮮產業正面臨成長停滯困境，僅有壽司市場因受到Z世代青睞而有所成長。Expana分析師畢克特(Joshua Bickert)認為，最有潛力的客群反而是兒童與年輕族群，「如果用熱狗、漢堡、雞塊的形式包裝，可能改變他們對海鮮的印象。」在今年的博覽會上，最大膽的嘗試莫過於來自亞馬遜雨林的「魚肋排」。

巴西淡水魚大鰓蓋巨脂鯉(Tambaqui)因肉質厚實，被切割成類似豬肋排的外觀，Friocenter Pescados公司發言人阿維斯(Danillo Souza Alves)指出，這種魚肋排的肉骨比遠高於傳統豬肉，而且口感確實極具肉質感 ，「這是一種手拿食物，你可以很方便地在美式足球、棒球或曲棍球賽場上享用。」他表示。此外，各式海鮮也被製成脆片或零食，一家南韓廠商推出的炸魷魚點心，甚至宣稱嘗起來像「奇多隨口脆」(Cheetos)。