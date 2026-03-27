代言品牌假貨湧入美國 球星梅西提告Temu中國賣家

阿根廷足球明星梅西。(路透)

阿根廷 足球明星梅西 （Lionel Messi）25日在美國紐約控多名主要位於中國的電商賣家，透過Temu、Shein及Walmart等平台販售未經授權、配有梅西名稱與專屬標誌的仿冒商品，尋求遏止相關侵權行為，維護品牌權益。

根據阿根廷號角報（Clarin）報導，在紐約聯邦法院訴狀中，梅西並未將電商平台本身列為被告，而是鎖定透過平台營運的個別賣家。

報導指出，這些賣家利用梅西國際知名度銷售包括運動服、鞋類、配件及包款等商品，對代言品牌價值造成損害。此次訴訟目的在於停止仿冒品流通，並追究責任。

訴狀強調，梅西本人已於2016年在美國完成商標註冊，由梅西持有相關權利，並授權旗下公司進行全球經營。梅西主張，中國賣家雖居於海外，但持續向美國市場銷售商品，因此符合美國司法管轄的條件。

梅西提告案件也反映近年隨跨境電商數位平台興起，仿冒商品透過全球供應鏈快速流通的現象，賣家透過開設新帳戶、使用假名及更換網域和個人資料，規避管制。

梅西長期與阿迪達斯（Adidas）及百事（Pepsi）等國際品牌合作，整體商業版圖涵蓋服飾、授權與內容等領域，2023年梅西加盟邁阿密國際（Inter Miami）後，也進一步提升其在全球的商業影響力。梅西成為全球最賺錢且具商業影響力的運動員之一，年均代言收入約達7000萬美元（約新台幣22億元）。

報導指出，梅西此次提告不僅關乎個別侵權行為，更涉及長期保護運動員品牌資產和避免帶來聲譽風險。