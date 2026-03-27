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熱門犬排行榜 法鬥仍是最愛 臘腸躋身前五

編譯周芳苑／綜合報導
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臘腸狗在社群媒體上大受歡迎，人們都說想看這些逗趣狗狗穿上萬聖節服裝。(美聯社)
臘腸狗在社群媒體上大受歡迎，人們都說想看這些逗趣狗狗穿上萬聖節服裝。(美聯社)

美國犬業俱樂部(American Kennel Club，AKC)日前公布2025年流行犬種排行榜，在202個犬種當中，法國鬥牛犬(French bulldogs)連續第四年奪冠，外形如香腸的臘腸狗(Dachshunds)排名第五，20多年來首度躋身前五名。

十大熱門犬種排名向來變化不大，但今年出現臘腸狗從第六名躍升至第五，貴賓狗(Poodle)被擠落到第六名。

最受歡迎犬種前十名依序是法國鬥牛犬、拉布拉多獵犬(Labrador Retriever)、金毛獵犬(Golden Retriever)、德國牧羊犬、臘腸狗、貴賓狗、比格犬(Beagle)、羅威納犬(Rottweiler)、德國短毛指示犬(German Shorthaired Pointer)、鬥牛犬(Bulldog)。

AKC是全美最悠久的犬種註冊機構，最新排行榜涵蓋202個犬種。美國獸醫協會(American Veterinary Medical Association)估計，全美共有8700多萬隻狗。AKC排名未涵蓋混種犬，或者如博美哈士奇(Pomskies)這類流行雜交犬。

前十名高人氣犬種入榜原因不一。常勝軍法國鬥牛犬2023年以來一直穩居榜首，但其風行程度有降溫跡象。這種狗以自信、適合公寓飼養和幽默風趣著稱。不過牠也成為公眾對扁臉犬健康問題日益關注的焦點，甚至有一些愛好者對法鬥的熱潮表示惋惜。

第五名臘腸狗在社群媒體上大受歡迎，人們常談論想看這些逗趣狗狗穿上萬聖節服裝。特露蒂·川見(Trudy Kawami)自1980年代以來一直飼養、繁殖臘腸犬，並從事犬類運動，偶爾用牠們來捕鼠。她說，「牠們看起來很有趣，而且表情非常豐富——會讓你知道牠們在想什麼， 每天都讓你笑開懷。」

不過川見表示，「現在社群媒體上充斥可愛照片，某種程度上其實很令人困擾——因為那隻看起來可愛、毛茸茸、奶油色的長毛小狗，轉過身來可能很快就會把你的寵物沙鼠咬死。」她雖然很高興看到愈來愈多人欣賞這些古靈精怪的獵犬，但也感嘆：「一個犬種一旦流行……整個市場的供需機制就會立刻啟動。」

研究也發現，這種短腿、長背的犬種罹患脊椎疾病的風險較高。牠們最初被培育用來驅趕獾，性格積極且堅定，通常也相當愛叫；如果無法透過狩獵或犬類運動來發揮本能，牠們可能會以不適當的方式來替代。

犬種人氣因不同時代而變化。近四年連續奪冠的法國鬥牛犬25年前排名64；德國牧羊犬、比格犬和鬥牛犬則經得起時間考驗，100年來都保持前十名。

AKC發言人蒙登(Brandi Hunter Munden)說，排行榜只為了滿足大眾好奇心，並不是在鼓勵人們購買任何特定類狗；無論透過什麼方式養狗，都要事先做功課，確保狗種適合主人的生活方式。

最受歡迎犬種前10名 資料來源：美國犬業俱樂部
最受歡迎犬種前10名 資料來源：美國犬業俱樂部

法國鬥牛犬在流行犬種排行榜連續第四年奪冠。(美聯社)
法國鬥牛犬在流行犬種排行榜連續第四年奪冠。(美聯社)

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