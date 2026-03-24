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5財務統計數據令人驚…淨資產逾12.4萬元 就比半數人有錢

編譯中心／綜合報導
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美國人財富平均值和中位數間的巨大差距，反映貧富差距；個人淨資產若超過12萬4041元，就比美國一半成年人富有。(美聯社)
美國人財富平均值和中位數間的巨大差距，反映貧富差距；個人淨資產若超過12萬4041元，就比美國一半成年人富有。(美聯社)

富豪的財富對一般人來說遙不可及也難以想像，但如果和鄰居相比，你可能會發現自己也不如人，這是好消息也是壞消息，因為很多人即便和鄰居相比也落後。事實上，若細看關於一般美國人的金錢狀況，會看到債台高築、聲請破產者愈來愈多等等狀況，一幅黯淡的前景呈現眼前，理財網站Moneywise報導美國普通老百姓今年所面對的五個令人震驚財務數據。

1.車貸危機和學貸危機一樣嚴重

學貸危機比汽車貸款危機更受矚目，可能是因為大家容易認為前者問題比較大，但近期的數據顯示兩者幾乎不相上下。根據聯準會的數據，去年底美國家庭學貸總額為1.66兆元，未償還的車貸總額為1.67兆元。簡單地說，數百萬美國人同時面臨兩個巨大的債務危機，更多人正面對至少一個上述債務且掙扎著，這些困境反映在另一個讓人沮喪的財務數據中。

2.聲請破產人數破紀錄 DC和47州均暴增

聲請破產的人數激增反映了一般家庭所承受的財務壓力。眾議院預算委員會的數據顯示，2024年至2025年間，個人破產聲請數量增加了11%。

去年全年共有54萬4000人聲請破產，創下2019年以來最多的紀錄；委員會發現47州和哥倫比亞特區的聲請人數都增加，顯示這個問題很普遍。

3.平均財富約62萬元 淨資產中位數約12萬元

根據瑞銀的全球財富報告，去年美國成年人的平均財富為62萬654元，位居世界第二，只略遜於瑞士成年人平均的68萬7166元。

但事實並非如此，幾位億萬富豪例如馬斯克拉高了這個數字，這就像若只有你和馬斯克兩人搭同一台電梯，那這台電梯中的成年人平均財富將近3350億元。

因此中位數淨資產數據更能反應一般家庭的狀況。去年美國的淨資產中位數為12萬4041元，全球排名第15，盧森堡以39萬5000元居冠。

資產平均數和中位數間的巨大差距反映出一個國家的貧富差距；而好消息是若你的個人淨資產超過12萬4041元這數字，你比美國一半的成年人有錢。

4.首次購屋者的年齡攀升至40歲

隨著房價飆升和偏高的房貸利率，美國的年輕人比過去任何時候都更難，也需要更長時間才能實現購屋夢想。全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)指出，首購族的年紀中位數達40歲，創下新高，但購屋者中是首購族的比率卻降至21%的新低點；因此若你30幾歲或甚至20幾歲就買房，你贏過很多同儕。

5.社安金基金恐在6年後用罄

國會預算辦公室(Congressional Budget Office, CBO)最新估計指出，做為社會安全系統支柱的「老年與遺屬保險信託基金」(Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund)將於2032年破產，這比CBO之前預估的時間提早一年，而且距今只剩六年。

公平地說，立法者可以在期限前採取多種措施充實基金，避免基金耗盡或延後用罄的時間。但若他們不採取行動，所有受益人都應該做好福利可能被削減的準備。

數據顯示美國的車貸危機和學貸危機不相上下，而且有數百萬美國人同時兩個巨大債務之間...
數據顯示美國的車貸危機和學貸危機不相上下，而且有數百萬美國人同時兩個巨大債務之間掙扎。(美聯社)

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