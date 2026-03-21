自閉症藝術家專注力超群 多部好萊塢電影幕後有他們功勞

Exceptional Minds的學生正在練習電影特效製作。由於自閉症成人對於細節的專注，使他們成為優秀的視覺特效創作者。(路透)

一所專為自閉症成人開設的非營利職業學院兼視覺特效工作室「Exceptional Minds」，提供專業培訓幫助自閉症藝術家在競爭激烈的好萊塢開啟職業生涯。他們特別會關注常人可能忽略掉的細節，進而使得作品更臻完美。

路透報導，Exceptional Minds是美國同類機構中，唯一針對自閉症藝術家的三年全日制高等教育課程，每年培訓約250名自閉症成人有關視覺特效、動畫的專業技術。歷年畢業生參與了多部知名電影和電視節目的幕後工作，在19部奧斯卡獲獎或提名作品都有他們的身影，包括「復仇者聯盟：終局之戰」、「星際大戰：最後的絕地武士」、「權力遊戲：冰與火之歌」等等；這些自閉症藝術家受聘於漫威(Marvel)、卡通頻道(Cartoon Network)、尼克兒童頻道(Nickelodeon)等公司，或是承包迪士尼、Netflix等片商的工作。

據2017年國家醫學圖書館(National Library of Medicine)發表的一項研究，美國自閉症成年人的失業率約為40%。Exceptional Minds執行長德維利爾(Lauren DeVillier)表示自閉症藝術家應該能夠在自己嚮往的領域工作，「我們希望他們能融入片廠系統，與其他人並肩工作。」

小班制教學加上受過專門培訓的師資，更能夠依據自閉症學生的具體需求調整教學進度或其他安排。畢業生們坐在電腦前處理視覺特效，而另一間教室的學生則在磨練繪畫技巧，是這裡的日常情況。畢業生葉斯卡斯(Lily Yllescas)分享了她如何更改新影集中樹木的顏色，並將畫面中的電線後製處理掉，「成片時畫面好像天衣無縫，但實際操作時有非常多微小的細節需要注意。」

學生與畢業生均表示這種專注細節的工作非常適合許多自閉症患者。一名學生米爾斯(Deirdre Mills)表示自閉程度愈高可能會更加精準，有時能捕捉到其他人可能忽略的細節。

漫威行政總監威利斯(Jeff Willis)表示，Exceptional Minds工作室製作電影片尾的水準與業界頂尖同行不相上下。在「驚奇4超人：第一步」的片尾中，漫威希望將數字「828」擴展為「8/28/1917」，即漫畫大師傑克科比(Jack Kirby)的生日，這是一個令粉絲驚喜的小細節，威利斯說「他們表現得非常出色，簡直無懈可擊。」