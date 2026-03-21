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過量飲用含糖飲料 青少年焦慮症風險增高34%

編譯尤寶琪／綜合報導
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一項最新研究指出，過量飲用含糖飲料，會顯著增加青少年焦慮的風險。但全美各地超市貨架上，依然充斥著琳琅滿目的含糖飲料。(美聯社)
一項最新研究指出，過量飲用含糖飲料，會顯著增加青少年焦慮的風險。但全美各地超市貨架上，依然充斥著琳琅滿目的含糖飲料。(美聯社)

根據一項最新研究，過量飲用含糖飲料，會顯著增加青少年焦慮的風險。

根據福斯新聞往(Fox News)引述「人類營養與飲食學期刊」(Journal of Human Nutrition and Dietetics)一項統合分析(meta-analysis)報導指出，英國研究人員回顧了2000年至2025年間的多項研究，探討了飲用像是汽水、能量飲料、甜果汁、茶和咖啡等含糖飲料與10至19歲青少年焦慮症之間的關聯。

研究發現，與飲用含糖飲料較少的青少年相比，飲用較多含糖飲料的青少年，罹患焦慮症的風險高出約34%；在研究人員分析的九項研究中，有七項顯示，含糖飲料攝取量與焦慮症狀之間有顯著的正相關性。

「隨著人們越來越關注青少年營養問題，大多數公共衛生倡議都強調不良飲食習慣，給身體帶來的後果，例如肥胖和第二型糖尿病，」該研究共同作者、英國波恩茅斯大學營養學講師凱西(Chloe Casey)在新聞稿中指出，「不過，相較之下，飲食對心理健康的影響研究不足，尤其是針對那些高能量但低營養的飲料。」

這項研究基於觀察性數據，並不能證明飲用含糖飲料會直接導致焦慮。此外，也沒有明確的證據顯示含糖飲料本身會導致焦慮，或者焦慮的青少年是否更傾向於飲用含糖飲料。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，在2022年至2023年間，約有11%的3至17歲美國兒童，被診斷出罹患有焦慮症；根據CDC官網：「焦慮症、行為障礙和憂鬱症是兒童中最常見的精神障礙。」

「雖然需要指出的是，這項研究只是相關性研究，而非因果關係研究，但我毫不懷疑，設計更完善的研究會得出相同的結果，」洛杉磯註冊營養師穆爾斯坦(Ilana Muhlstein)告訴福斯數位新聞(Fox News Digital)。

「胰臟得忙著應對，胰島素飆升，血糖驟降，導致多巴胺缺乏，這種狀態看起來和感覺起來都和焦慮症一模一樣，」她繼續說道。

洛杉磯Wholistic Lifestyle Medicine創辦人、註冊營養師普恩(Serena Poon)建議家長鼓勵孩子減少含糖飲料的攝入，多喝白開水、花草茶或蘇打水，以維持更穩定的能量水平，並保持飲食均衡。

洛杉磯

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