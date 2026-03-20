利率上升、房價過高…售屋者平均持房時間8.6年 25年來新高

產業數據顯示，截至去年底售屋者平均房屋持有時間為8.6年，是2000年以來最長的紀錄，導致二手屋房源減少，房價居高不下，(歐新社)

美國屋主的房屋持有時間創下25年新高，截至2025年底，售屋者平均持有時間超過八年，專家說利率 上升和房價 過高是主要原因。而這麼長的持有時間也造成鎖定效應(lock-in effect)，房屋市場因供應減少，房價居高不下；不過專家估計房市很快就會復甦，房價漲幅已放緩。

紐約郵報(New York Post)報導，新聞網站Axios引述產業數據，至去年底售屋者平均房屋持有時間為8.6年，是相關紀錄可追溯的最早時間2000年以來最長的一次，當時全國平均持房時間為4.2年。

數據顯示，房屋持有時間最長的前三名城市分別為麻州巴恩斯特布爾(Barnstable)的14.1年、麻州春田市(Springfield) 13.5年及康乃狄克州紐黑文(New Haven) 13.4年；持有時間最短的前三名為猶他州普若佛(Provo) 6.9年、佛州克雷斯特韋(Crestview) 7年和奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市(Oklahoma City) 3年。

房地產數據供應商ATTOM的數據顯示，過去20年來幾乎每一個主要大都會區的房屋持有時間都穩定增長。ATTOM執行長巴柏(Rob Barber)說，這個趨勢在濱海和東北部的都會區尤為明顯，這些地區的屋主持有時間經常超過10年，而陽光帶(Sun Belt)和中西部地區的許多房市則持續維持較短的持有時間。

數位化房貸機構Rocket Mortgage首席商務官班菲爾德(Bill Banfield)說，在2020年和2021年買房的屋主利率被鎖定在2%到3%間，因此自然不願輕易換屋放棄這個低利率，這也讓二手屋房源緊張，供不應求，房價難以下跌。

貸款機構William Raveis貸款業務副總裁德弗洛里奧(Sarah DeFlorio)說，預測房市不久後將復甦，房價已稍下跌，隨著未來幾年利率上升，那些選擇指數型房貸利率者將被迫重返市場。

分析房源數據的平台Parcl Labs指出，全美房價在去年底比前一年下跌不到1%，雖然降幅微乎其微，但這是超過兩年來首度下跌。班菲爾德說，雖然利率不會回到3%或4%，但不少人現在將低於6%的利率視為機會，在利率到5%時重返市場。

全國房地產經紀人協會(NAR)的年度報告指出，新屋主的年紀中位數達到創紀錄的40歲，2024年為38歲、2020年為33歲，去年所有的房屋交易中，首購族只佔21%，是NAR自1981年追蹤相關數據以來的新低。