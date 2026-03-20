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距離溪流75呎…夏州夫妻蓋6年夢幻屋 科納風暴中遭洪水吞沒

編譯中心／綜合報導
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洪水夾雜著岩石和樹枝沖進了貝蕭夫婦住宅的起居室。(GoFundMe)
洪水夾雜著岩石和樹枝沖進了貝蕭夫婦住宅的起居室。(GoFundMe)

夏威夷近日遭逢「科納風暴」(Kona low)襲擊，短短幾天內降下驚人雨量；這場暴雨引發的洪流，竟將一對年近80歲老夫婦辛苦打造的夢想家園沖毀並沒入河中，目睹家園被洪水摧毀的瞬間，屋主感到震撼。現在一切要從頭開始。

居住在夏威夷茂宜島年近80歲的湯姆與凱莉·貝蕭夫婦，費了六年自地自建的夢想家園在...
居住在夏威夷茂宜島年近80歲的湯姆與凱莉·貝蕭夫婦，費了六年自地自建的夢想家園在3月中旬的暴雨中，付諸流水。(GoFundMe)

根據「夏威夷今日新聞」(Hawaii News Now)報導，這對受災的夫婦是80多歲的湯姆與凱莉·貝蕭(Tom and Carrie Bashaw)，他們在2018年買下位於茂宜島威路庫(Wailuku, Maui)的一塊土地，並於2020年動工興建夢想住宅。湯姆甚至親自參與房屋的設計與施工，直到災難發生前，他都還在為房子做最後的收尾工程。沒想到這棟落成不到六年的新屋，竟在這次風暴中毀於一旦。

這棟房屋坐落於伊奧溪(Iao Stream)旁的高地上，湯姆受訪時表示，他們原本並不擔心淹水，因為房子距離溪流有75呎遠，且高出水面45呎。然而，13日發現河水開始沖倒岸邊樹木時，他們才驚覺不妙，趕緊帶著兩隻愛貓逃到農倉避難。

湯姆回憶，14日早上的雨勢讓原本平靜的小溪瞬間轉為狂暴巨流，湍急的水勢迅速侵蝕岩石地基，造成房子崩塌。半小時後，河水竟已逼近露台邊緣，「大約30到45分鐘後，房子的整個背面就掉進河裡消失了」。14日中午，當湯姆剛從車庫搶救出最後一件物品，兩分鐘後就聽到巨大的碎裂聲，隨後整個車庫就在他眼前「砰」一聲墜入洪流。

3月14日上午的雨勢讓原本平靜的小溪瞬間轉為狂暴巨流，湍急的水勢迅速侵蝕岩石地基...
3月14日上午的雨勢讓原本平靜的小溪瞬間轉為狂暴巨流，湍急的水勢迅速侵蝕岩石地基，造成房子崩塌。(GoFundMe)

凱莉說，「從沒想到整棟房子會消失，什麼都沒了。」

更令人遺憾的是，由於該房產原本並不屬於政府劃定的洪泛區，且與溪流保持了一定距離，這對夫婦因此並未投保水災險。目前兩人只能帶著兩隻貓Civa和Ty，在住家原址的一處儲物貨櫃中睡充氣床墊，同時籌劃下一步該怎麼辦。凱莉說，「這對我患有關節炎的髖部不太好，但它沒發作，所以還算不錯。」

凱莉的女兒史蒂芬妮(Stephanie Ichinose)已在募款平台「GoFundMe」發起活動，希望能募得9萬元協助兩位老人家重新安頓生活。募款說明指出，「捐款將用於緊急需求，例如提供安全的臨時住所、補充基本生活物資、清理房屋殘骸，以及開始重建他們的生活。」

截至美東時間18日晚間9時，已募得近8.5萬元。湯姆表示，「大自然贏了，雖然帶走了房子，但沒有帶走我們。我們對此心存感激，因為我們還擁有彼此。」

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