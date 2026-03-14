解決醫護荒 密西根州擬放寬部分資格限制

密西根州嚴重缺乏醫師，州議員提議發放臨時執照，允許美國或加拿大以外地區取得學位的醫師在密州執業。(美聯社)

密西根州醫師荒嚴重，州議員提出3個解決方案：

1.允許專科護理師(Nurse Practitioner，NP)無需醫師授權開立和配發管制藥物。目前，州法律限制NP完全執業權。

2.發放臨時執照，允許美國或加拿大以外地區取得學位的醫師在密州執業。

3.加入州際互認協議，允許在其他州獲得執業資格的醫療服務提供者在本州執業，同時也允許本州的同行在其他州執業。

密西根醫學會(Michigan State Medical Society)執行長湯姆·喬治(Tom George)表示，擴大NP和醫師助理(Physician Assistant，PA)等中階醫療人員執業權限，可能會讓患者困惑。他指出，NP比醫師用更多影像檢查和轉診，反而增加成本。他擔心，允許更多醫療服務提供者開立類鴉片(opioids)藥物處方對密西根州來說是一種倒退。

但特拉弗斯市(Traverse City)執業護理師奈拉·羅素(Naila Russell)表示，密西根與其他一些州相比，規定顯然過時，限制她為需要的患者開立管制藥物處方的能力。「在密西根州，你仍然需要一名醫師授權。」羅素解釋。

密西根的內科醫師和骨科醫師反對賦予NP完全執業權的立法。

不過，在允許NP擁有絕對自主權能獨立看診的州，NP可以幫助部分患者節省醫療費用，同時提高患者滿意度並縮短等待時間，因此，喬治呼籲修改現行法規，讓醫師監督NP執業的書面協議可以更靈活。

2023年，密西根護理師協會反對的藥師助理(Pharmacist Assistant)開始在該州的養老院工作。

去年底，密西根牙醫協會曾反對的首名持證牙科治療師(dental therapist)也開始執業。

目前密州政府正努力招募更多牙醫到服務不足的地區，但許多偏鄉根本找不到人照顧當地居民的口腔健康。

美聯社報導，要成為牙醫，需要具備四年大學學歷再加上四年牙醫醫學院教育，通常會背負30萬元的學貸，因此畢業後傾向在人口密集地區的私人診所工作。而牙科治療師只要讀三年，但只有偏遠農村地區收入微薄的公衛相關牙科工作。

密西根家庭醫師學會認為NP和PA不像醫師訓練有素，有獨特的技能和經驗，因此反對擴大NP和PA的職責範圍，認為那是「危險的立法」。