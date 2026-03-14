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10分鐘手術收費2.8萬元 醫療費用開價合理嗎？

記者顏伶如／綜合報導
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許多簡短或例行醫療程序的帳單動輒數萬元，這些案例凸顯美國醫療體系與病患面臨的問題，醫療費用合理價格是多少？如何定義？圖為一名醫師正在為孕婦做超音波檢查。(美聯社)
許多簡短或例行醫療程序的帳單動輒數萬元，這些案例凸顯美國醫療體系與病患面臨的問題，醫療費用合理價格是多少？如何定義？圖為一名醫師正在為孕婦做超音波檢查。(美聯社)

新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)居民艾斯特拉達(Jamie Estrada)長久以來為頸部疼痛所苦，脊椎兩度接受局部麻醉劑利多卡因(lidocaine)注射，測試永久性神經燒灼療法能否讓病情獲得改善。每次手術歷時大約10分鐘，事後他的保險公司都會接到2萬8000元的帳單。

賓州哈里斯堡(Harrisburg)婦人珊曼莎‧史密斯(Samantha Smith)因為子宮外孕而緊急開刀，慶幸保住一命之際，卻發現保險公司收到10萬元帳單。

為了確認攝護腺癌是否復發，住在科羅拉多州朗蒙特(Longmont)的麥庫利克(Mark McCullick)接受全身正子斷層掃描(PET Scan)。兩小時檢查結果並未發現癌症跡象，但保險公司收到7萬7000元帳單。

華盛頓郵報報導，醫療費用一路飆漲，但病患感到困惑的是，保險公司並沒有因此採取更多行動以控制成本；許多簡短或例行程序的帳單動輒數萬元，這些案例凸顯美國醫療體系與病患面臨的問題，醫療費用合理價格是多少？如何定義？

報導指出，保險公司應該為病患的醫療開銷把關，但保險公司在降低收費上做了多少努力，對於帳單準確度的審查有多嚴，令人不解。

艾斯特拉達、史密斯、麥庫利克案例都是價格總表(chargemaster)帳單，根據醫療機構提供服務的總價清單計算得出，但有保險的病患通常不必根據原始金額支付。

價格總表帳單通常是保險公司同意支付費用的協商起點，病患通常只要承擔協商價格的10%到20%，也就是共同保險費(coinsurance)。當價格總表金額高到數萬元時，對消費者來說負擔數目不小。況且病患很難得知協商費率是如何制定的，必須等收到帳單才有機會了解。

艾斯特拉達與史密斯的案例中，保險公司都埋單了絕大多數費用。為史密斯開刀的賓州州立大學(Penn State)赫希醫療中心(Hershey Medical Center)收到6萬1000元，大約是開價的62%。治療艾斯特拉達的新墨西哥骨科手術中心(New Mexico Surgery Center Orthopaedic)收到4萬6000元，約是開價的82%。

麥庫利克後來發現掃瞄不在保險公司範圍之內，非營利醫療機構山間醫療(Intermountain Healthcare)向他收取7萬7000元全額。

醫療費用一路飆漲，但病患感到困惑的是，保險公司並沒有因此採取更多行動以控制成本。...
醫療費用一路飆漲，但病患感到困惑的是，保險公司並沒有因此採取更多行動以控制成本。(美聯社)

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