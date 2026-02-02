導護扛學童穿過冰滑馬路 視頻一出…民眾為他做這件事

穿著螢光雨衣的芝加哥學區交通導護員薩斯，扛著七年級學生羅德里格斯走過泥濘積雪的馬路，畫面感動無數網友。(GoFundMe)

芝加哥 公校學區交通導護員喬·薩斯(Joe Sass)上月22日早上到班時發現，附近水管在稍早之前爆裂，積水都漫過他的靴子，當時氣溫只有華氏15度，到處是積雪和結冰，而且路面非常濕滑。

芝加哥水務局(Department of Water Management)的卡車停在幾個街口外，警車封鎖街道，直升機在學校上空盤旋。

13歲的喬森里克·羅德里格斯(Josenrique Rodriguez)在離學校一個街口的地方停下腳步，看著眼前又是冰雪又是積水，又看看腳上新買的喬丹 運動鞋，猶豫要不要涉水而過。

這時薩斯走過來問他，「我可以把你扛在肩上嗎？」羅德里格斯點點頭。

薩斯右肩扛起這名七年級學生，左手拿著停車標誌，穿過兩條行人穿越道，最後把他放在芝加哥傑米森小學(Jamieson Elementary School)外的街角。

接著，薩斯繼續牽學生過馬路，羅德里格斯則開始了一天的課程。他們完全不知，當地電視台WGN的攝影機記錄下這段近90秒的互動。一名記者將這段影片發布到社群媒體 上，稱薩斯為「英雄般的交通導護」。

結果影片吸引了近百萬點閱次數，網友紛紛稱讚薩斯和其他交通導護是默默奉獻的英雄。

「應該給這位先生加薪！」一名網友說。

「優秀的交通導護和優秀的清潔工是每所學校的支柱。」另一名網友說。

「真正的英雄出現在日常中。」還有網友說，「一個簡單的關心和善舉，在艱難的早上帶來巨大的改變。」

大家都在呼籲發起募款活動，以表達對這些默默奉獻員工的感激。

一名當年和薩斯一起打球的老朋友，為他在眾籌網站GoFundMe發起募款，目標是1萬1000元，一下子時間已達成98%。薩斯表示，他將把一半款項捐給一個為年輕人提供指導的芝加哥非營利組織，另一半則用於幫助那些受到移民暨海關執法局掃蕩而陷入困境的當地商家。

「我喜歡幫助別人，」44歲的薩斯跟華盛頓郵報說，「如果大家能這樣看我，那會是世界上最美好的事，因為我只是一個樂於助人的朋友。」