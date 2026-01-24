報稅季將至 屋主別錯過這些抵扣 還要注意兩項變動

屋主如因醫療需求進行住宅改造，例如為輪椅使用者建造無障礙坡道，可扣除安裝或建造費用。(美聯社)

國稅局 (IRS)將於1月26日開始受理報稅 ，屋主們除了要考慮選擇逐項或標準扣除額(itemize/standard deduction)，也別錯過一些常見的抵扣項目。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，房貸利息扣稅仍然是屋主最主要的稅務優惠之一，不過自2017年「減稅與就業法」(Tax Cuts and Jobs Act)幾乎將標準扣除額提高一倍後，申報這項扣除的人數已減少，不過若逐項符合條件的支出(房貸利息、州與地方稅、慈善捐款)加總後高於標準扣除額，那仍可選標準扣除額。2025年單身申報的標準扣除額為1萬5750元，已婚合併申報為3萬1500元。而國稅局規定納稅人最多可扣除75萬元房貸的利息；已婚但分開申報者上限為37萬5000元。

理財網站NerdWallet指出，其他常見的屋主抵扣項目還包括：

1.房屋淨值貸款 與房屋淨值信用額度(home equity line of credit，HELOC)的利息

只有在資金用於符合資格的房屋改善工程時，才能扣除這項利息。NerdWallet貸款專家伍德(Kate Wood)指出，如果是為了整合其他債務之類的原因而申請房屋淨值貸款，那麼利息就不能扣除。

2.居家辦公室費用

自雇人士若在家工作，可扣除與業務相關的支出，包括租金、水電費、不動產稅。但若僅僅是在家遠端工作，仍是領W-2表格的全職員工，則不符合這項扣除資格。

3.醫療上必要的房屋改造

屋主可扣除安裝醫療設備，或為醫療需求進行的住宅改造費用，例如為輪椅使用者建造無障礙坡道。

屋主可申報的扣除項目大致與往年相同，但在川普總統去年簽署「大又美法」後，今年屋主相關有兩大變動。第一項變動是州與地方稅(SALT)扣除額上限1萬元提高至4萬元，也就是允許納稅人抵扣高達4萬元的房產稅，加上州與地方所得稅或銷售稅的合計金額。單身申報最高可扣除4萬元；已婚但分開申報則每人最多2萬元，此扣除會在調整後總收入超過50萬元時逐漸減少。