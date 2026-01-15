減開銷 夫妻搬懷州小鎮 2年後實現華州買地蓋屋夢想

為存錢置產，奧爾雷德夫婦從猶他州搬到懷俄明州山谷鎮租了一間公寓，租金是他們在猶他州住的租房續約價的一半。（美聯社)

猶他州 的奧爾雷德（Christian Allred）為了存錢置產，舉家搬遷至懷俄明州 的小鎮，雖然那裡冬天天氣嚴寒又無法常和親人相聚，但他靠著低廉的生活成本成功存到錢並實現夢想，他說雖然在懷俄明州的生活比較辛苦，但一切都是值得的，因為他得償所願。

商業內幕（Business Insider）報導，奧爾雷德原先住在猶他州奧勒姆（Orem），是一個有約9萬5000名居民的城市，他念附近的大學，畢業後決定和妻子搬離奧勒姆。

奧爾雷德說，他畢業後開始當自由撰稿者，因為遠距工作，所以挑選新家的地點時沒有太多限制，他主要的目的是想存錢置產，所以他們想找生活成本較低的地方。

奧爾雷德妻子的阿姨建議他們到自己居住的懷俄明州布里傑河谷（Bridger Valley）看看，布里傑河谷位於懷俄明州西南角，靠近猶他州邊界，有很多價格實惠的出租房屋，他們最後在山谷（Mountain Valley）鎮租了一間公寓，月租金 是650元，幾乎是他們在猶他州住的租房續約價的一半，但兩間房子面積相同，都是四棟連排房中的一間，也都是兩臥一衛。

奧爾雷德說，他們搬家後發現住在懷俄明州的經濟優勢，例如不用付州所得稅，大部分食品雜貨也沒有銷售稅，連汽油都比奧勒姆便宜，讓他們每個月能存的錢變多了。

懷州山谷鎮只有1000居民，生活設施很少，商店也不多，不過奧爾雷德一家並不在意。（示意圖，美聯社)

但住在山谷鎮也有缺點，當地人口約1000人，大部分居民都在附近的天然鹼礦場工作，自成一個團體，讓遠距工作的奧爾雷德感覺自己是個異類。而且和奧勒姆相比，山谷鎮的生活設施也少很多，鎮上有一間加油站、超市、保齡球館、小小的圖書館和幾間餐館，除此之外就沒什麼了。

奧爾雷德說，在懷俄明州生活最艱困的部分是天氣，當地的冬季基本上持續半年，從11月到隔年4月，氣溫常在零度以下。但奧爾雷德說，這一切的犧牲都是值得的，他們住在懷俄明州的期間存了2萬元，他在華盛頓州郊區他家人居住的附近買了一塊超過一英畝的地，如今他完全擁有該片土地，準備在上面興建他們的第一個家，而他們則暫住父母家的附屬住宅單元。

奧爾雷德說，回顧過往，那些在懷俄明州度過的嚴寒天氣和靜謐的周末都是值得的，他們犧牲了生活便利和與家人的距離換得財務上的喘息空間，用兩年存夠錢購買不動產。