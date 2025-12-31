我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

2025折舊最快車款排行榜 前五名中四款都是特斯拉

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「美國新聞與世界報導」列出2025年折舊最快的車款，前五名中特斯拉就占了四名。（美聯社）
「美國新聞與世界報導」列出2025年折舊最快的車款，前五名中特斯拉就占了四名。（美聯社）

近期「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）列出2025年折舊最快的車款，其中上榜者幾乎都是電動車，前五名中特斯拉就占了四名。

計算養車成本時，不僅要考慮保險費和維修費等看得到的支出，看不見的折舊也會逐漸蠶食財產價值。平均而言，新車在前兩年折舊約30%，之後每年折舊10%，例如以5萬元購買的新車，兩年後平均價值只剩3萬5000元。購買前述榜單中的其中一款車，可能會因為嚴重的折舊損失，而對車主的財務狀況造成打擊。

Moneywise報導，「美國新聞與世界報導」列出折舊率最高的第一到第五名車款如下：第一名是2022年款特斯拉Model S，折舊率為61.53%，平均損失價值為7萬4132元；第二名為2022年款特斯拉Model Y，折舊率為56.64%，平均損失價值為3萬8510元；第三名為2022年款特斯拉Model X，折舊率為55.23%，平均損失價值為7萬1792元；第四名為2022年款Lucid Air，這款奢華電動車的折舊率為54.74%，平均損失價值為7萬172元；第五名為2022年款特斯拉（Tesla）Model 3，折舊率為53.31%，平均損失價值為2萬9315元。

特斯拉近期採取大幅降價銷售新車的策略，導致二手車價格隨之瞬間降低；而且消費者對電動車的需求正在改變，根據考克斯汽車（Cox Automotive）的數據，2025年11月在美國的電動車銷售量下跌約40%，這與川普「又大又美法」（Big Beautiful Bill）終止電動車7500元補助吻合。隨著駕駛人對電動車的興趣逐漸降低，這些電動車款的折舊率可能持續高於平均值。

電動車是技術進步快速的領域，隨著新技術推出，只用幾年的舊車可能就已過時。（美聯社...
電動車是技術進步快速的領域，隨著新技術推出，只用幾年的舊車可能就已過時。（美聯社）

買車肯定會感受到折舊率的影響，通常新車上路的前兩年衝擊最大，因此購買車齡數年的二手車能避開貶值衝擊。除此之外，根據上述排名，應避免購買目前貶值最嚴重的奢華電動車。電動車是技術進步快速的領域，隨著新技術推出，只用幾年的舊車可能就已過時；而本田（Honda）Civics和豐田（Toyota）Tacomas等過往紀錄良好的車款最保值。

選車時應優先考慮長期可靠的品牌，而非追求奢華功能。選擇市場吸引力更高的車款，如油電混合車，可以避免大幅貶值，同時查詢往年的折舊率，避免開一輛錢坑回家。

電動車 特斯拉 二手車

上一則

愛阿華州參議會補選 首位非裔女性進入參議會

下一則

富豪瘋「黃金簽證」 喬治克隆尼入籍法國 這些國家也受歡迎

延伸閱讀

馬斯克當年拍板要「電動門」特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年拍板要「電動門」特斯拉如今付沉重代價
玻利維亞總統：特斯拉、亞馬遜等科技大咖要來投資

玻利維亞總統：特斯拉、亞馬遜等科技大咖要來投資
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
昔懶理今急了? 特斯拉諷中電動車：電池容量非唯一標準

昔懶理今急了? 特斯拉諷中電動車：電池容量非唯一標準

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48
喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
泰勒蔡斯是2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」的知名童星。(取材自IMDb)

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

2025-12-25 12:52

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世