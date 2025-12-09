柯克遺孀寬恕槍手 打動演員提姆艾倫 學者：憎恨才典型

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
保守派倡議人士柯克的遺孀艾瑞卡在追悼會上，表示她原諒槍手。但是專家說，川普總統「我憎恨對手」的反應更為典型。(美聯社)
保守派倡議人士柯克的遺孀艾瑞卡在追悼會上，表示她原諒槍手。但是專家說,川普總統「我憎恨對手」的反應更為典型。(美聯社)

保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)9月在大學活動中遭槍殺，他的遺孀艾瑞卡(Erika Kirk)在追悼會上強忍淚水，表示她原諒槍手，她的態度激勵了其他人。鑑於美國當前政治氛圍緊張且高度兩極化，如此高調的寬恕之舉更顯難能可貴；儘管有些人從中看到了一線希望，但也有人持懷疑態度，認為憎恨才是更典型的反應。

美聯社報導，艾瑞卡的公開表態促使有信仰的人們思考寬恕的意義，尤其是在面對暴力、創傷和難以言喻的悲痛時，以及寬恕是否能夠激發大眾的悲憫之心，例如好萊塢演員提姆艾倫(Tim Allen)表示，他被艾瑞卡的話深深打動，決定原諒60年前導致他父親喪生的酒駕司機。

男星提姆艾倫被艾瑞卡的話感動，決定原諒60年前導致他父親喪生的酒駕司機。(美聯社...
男星提姆艾倫被艾瑞卡的話感動,決定原諒60年前導致他父親喪生的酒駕司機。(美聯社)

川普稱「我憎恨我的對手」

加州牧師希布斯(Jack Hibbs)是奇諾岡(Chino Hills)加爾瓦利教會(Calvary Chapel)的負責人，也是柯克夫婦的朋友，他認為艾瑞卡的話語對槍手來說是非常有力的希望信息，也符合柯克家族堅守福音的承諾，福音要求基督徒寬恕，甚至是他們的敵人。希布斯表示：「聖經警告如果任由苦毒滋生，它會摧毀你的心。所以上帝給予我們寬恕，讓我們從傷害中解脫。」

但是耶魯大學神學院(Yale Divinity School)神學教授沃爾夫(Miroslav Volf)卻說，他認為川普總統的反應更為典型，川普曾就柯克遇害表示「我憎恨我的對手」。沃爾夫稱艾瑞卡願意原諒是個難得的舉動，是一種非凡的勇氣，「但同樣值得注意的是，川普的回應在追悼會上引起更強烈的迴響。人們不禁要思考這兩種截然不同的反應，當我們彼此對立、無法理解對方人性的時候，該如何找到寬容的空間呢？」

密州為槍手家人發起眾籌

柯克去世兩周後，密西根州一座教堂也爆發槍擊，造成四死八傷，槍手桑福(Thomas Jacob Sanford)當場遭警方擊斃。巴特勒(Dave Butler)是耶穌基督後期聖徒教會(The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)的成員，他為桑福的家人發起了眾籌捐款活動，籌集到數十萬元。巴特勒認為寬恕是所有基督徒的一項任務，正如他的教會所教導的，他之所以發起捐款是因為受害的不只是失去親人的教會成員，槍手的家人也同樣受到創傷。「(兇手的家人)沒有選擇這條路，儘管如此，他們現在還是失去了丈夫和父親。如果我們不深思熟慮，就可能會傾向將他們視為敵人而不是受害者。現在超過1萬人捐款，他們明白自己所做的是一種寬恕。」

2018年匹茲堡(Pittsburgh)一座猶太教堂曾發生11死槍案，受害者之一的遺孀杜拉奇科(Peg Durachko)亦原諒槍手，她說：「我承認槍手也是上帝的孩子，他做出了錯誤的選擇才走上這條路。我不是他的審判者，上帝才是。我希望他能獲得永生，我對任何人都沒有仇恨或惡意，包括他。我不想背負仇恨的包袱。」

聖母大學(University of Notre Dame)麥格拉斯教會生活研究所(McGrath Institute for Church Life)客座教授伯格牧師(Thomas Berg)表示，他希望艾瑞卡的舉動引發「關於寬恕且有意義的全國性對話」。他說寬恕不是一次性事件，而是需要花時間和努力的過程，他希望看到更多人公開表達寬恕，這或許能撫慰國家的裂痕，「我希望這不是曇花一現，現在兩黨分歧又功能失調、無法合理交流想法，寬恕的動力能打破現狀。」

密西根州一座教堂9月底爆發槍擊，造成四死八傷，一名信徒為槍手的家庭發動捐款，籌集...
密西根州一座教堂9月底爆發槍擊,造成四死八傷,一名信徒為槍手的家庭發動捐款,籌集到數十萬元。圖為紀念四名遇難者的十字架。(美聯社)

