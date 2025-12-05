哈佛稱分數通膨 學生不滿反擊：睡少讀多

哈佛學生是不是每科系的壓力都很大，學生有不同看法。(路透)

哈佛大學 今年1月公布一份檢視課堂文化的報告，指出許多學生經常翹課、不讀指定書籍、不發言也能拿高分，此外還出現「成績通膨」的現象，2024-25學年約有六成的成績是A，而2005-06學年只有約25%；1985年學生畢業時的GPA中位數為3.29，現在是3.83。但有很多學生出面反擊，表示他們犧牲睡眠、海量閱讀，並非報告所指稱的「混」。

華爾街 日報報導，這份報告引發部分學生強烈反彈，他們表示靠自己努力好不容易進入哈佛，承受巨大的學業壓力，結果學校現在丟出這份報告後就想改變標準。學生們極力批評並抱怨該報告，有人告訴校刊「整整哭了一天」，另些學生則說哈佛錄取標準那麼高，能進來的學生拿高分也很合理。

大四生譚桑默(Summer Tan)表示，哈佛錄取這些學生是因為他們全拿A，「現在他們的確拿了很多A，然後你又說這是個問題。我就在想這到底怎麼會是問題？」她高中就全拿A，說現在平均一天只睡六個小時，有些時期甚至只睡三至四個小時，還兼冰淇淋店工讀生，每周更花約35小時處理校園政治中心副主席的事務，還有其他課外活動。她說在哈佛也拿過B，有些人文課閱讀量非常大，「我又不是輕輕鬆鬆在哈佛混過來的。」

大一新生卡姆尼卡(Jake Kamnikar)主修經濟系與心理系雙學位，認為哈佛學生本來就應該被要求達到更高標準，但也說「學習應該是探究性的，而非不必要地施加過大壓力或苛求。」

有的學生在成績通膨的爭議中看見好壞兩面。大二生威廉森(Alfred Williamson)認為自己的兩個主修之間差異很大，政治系的有些課很容易混過去，但物理系主修則得更努力，「那些可以不看指定讀物、不準備、不參與討論，卻仍然能拿好成績的課，那才是真正的問題。」他也說太過嚴格會讓人不敢探索學術興趣，當時便曾猶豫是否要雙主修物理系，因為擔心太難、GPA會被拉低，不利於未來申請法學院。