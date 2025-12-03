產量銳減 擬限制鰻魚貿易？美中日均反對

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
由於世界其他地區鰻魚數量急劇下降，幼鰻在美國的經濟價值日益升高。（美聯社）
長相像蛇、有著黏糊糊觸感的鰻魚，雖然外表不討喜，本身卻是美味佳餚，而且全球數量不斷減少，讓不少人再次開始呼籲限制鰻魚貿易，以阻止其滅絕，但包括美國等多個國家反對。

淡水鰻魚對全球壽司產業至關重要，不過自1980年代以來，某些鰻魚品種的數量，已經下降了90%以上。

科學家指出，鰻魚數量銳減是包括建造水壩、水力發電、汙染、棲息地喪失、氣候變遷、非法捕撈和過度捕撈等多種因素共同造成的結果；一些環保組織則是呼籲消費者，抵制壽司店的鰻魚產品。

鰻魚數量的銳減促使「瀕危野生動植物種國際貿易公約」(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES)考慮要祭出新限制措施，來保護淡水鰻魚；CITES成員上周在烏茲別克(Uzbekistan)舉行會議，討論是否需要制定新的貿易規定；但是成員國在11月27日投票否決了新的保護措施。

美國、中國和日本等鰻魚經濟價值很高的國家，其一些漁業團體、海鮮業成員和監管機構，都公開反對限制鰻魚貿易。

北美最大的鰻魚經銷商之一、鰻魚產業倡導者費根鮑姆(Mitchell Feigenbaum)表示，推動加強限制的幕後推手，是一個「由志願科學家和沒有經過民選的官僚所主導的國際機構」。

漁業團體並不是唯一反對擴大鰻魚保護的組織，一些國家的監管機構主張，國家與區域性的法律才是保育鰻魚的更佳方式。

日本和中國都告知CITES，他們不支持將鰻魚列入瀕危物種名單。而在美國，負責管理美國鰻漁業的「大西洋州海洋漁業委員會」(Atlantic States Marine Fisheries Commission)也向CITES提交證詞，反對該項列名。

該委員會的漁業政策主任科恩斯(Toni Kerns)表示，美國自身對鰻魚的管理已足以保護這個物種。

由中國、日本、南韓與台灣的產業團體組成的聯盟也提交了要求駁回保護措施的意見，表示CITES所稱「國際貿易正導致鰻魚族群減少」的主張「缺乏充分證據」支持。

但多個環保組織反駁指出，這些保護措施是必要的。

野生動物保護協會(Wildlife Conservation Society)國際政策副總裁利伯曼(Susan Lieberman)表示：「這項措施對於加強貿易監管、協助漁業管理以及確保鰻魚物種的長期生存來說，至關重要。」

保護討論中的主角，是屬於鰻鱺屬(Anguilla)的鰻魚，牠們一生都生活在淡水中，但會在產卵時遷移到海洋中；牠們與我們在水族館中常見、且主要生活在海洋中的鯙鰻(moray eel)，以及主要生活在南美洲的電鰻不同。

鰻鱺屬的鰻魚，尤其是幼鰻(elver)，因被亞洲水產養殖公司作為鰻苗，養殖為食用魚而備受珍視；在日本被稱為unagi的淡水鰻魚，是許多壽司料理中的重要食材，且鰻魚在日本也具有重要的文化意義，日本人食用鰻魚更是已有數千年的歷史。

過去15年間，由於世界其他地區鰻魚數量急劇下降，幼鰻在美國的價值日益凸顯；雖然美國鰻魚的數量也有所減少，但減少的幅度遠不及日本和歐洲的鰻魚；各界多次試圖要將美國鰻魚列入「瀕危物種法」(Endangered Species Act, ESA)保育名單，但都以失敗告終。

緬因州是美國唯一擁有大規模鰻苗漁業的州，而且受到嚴格管制。

2024年，緬因州的鰻苗在碼頭的價格超過每磅1200美元，而前一年其價格則超過每磅2000美元。

緬因州兩名捕鰻魚的漁夫，在佩諾布斯科特河畔放置魚網。（美聯社）
鰻魚美味但全球數量不斷減少，因而出現限制鰻魚貿易的聲浪。（美聯社）
