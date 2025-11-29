我的頻道

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

民眾求助支付醫療費暴增 慈善機構大喊吃不消

編譯廖振堯／綜合報導
當年加州居民登記「歐記健保」的盛況。如今「可負擔健保法」保費補助年底到期後也可能不再延長。(路透)
當年加州居民登記「歐記健保」的盛況。如今「可負擔健保法」保費補助年底到期後也可能不再延長。(路透)

川普總統7月簽署的「大又美法」其中包含在未來10年削減近1兆元的白卡經費(聯邦醫療補助計畫，Medicaid)；另一方面，俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費補助年底到期後也可能不再延長，屆時醫療保費恐大漲。協助民眾支付醫療費用的慈善機構表示，求助量正在暴增。

政治新聞網站Politico報導，全美最大慈善機構之一的HealthWell基金會，今年提供的財務援助已比去年全年高出23%。該基金會本月啟動一項計畫，協助民眾抵銷可能大幅上漲的歐記健保保費，但申請瞬間湧入，迫使基金會兩天後就停止收件。HealthWell執行長海默爾(Michael Heimall)預期明年需求將持續飆升，並擔心募款金額難以維持，因為捐款人士也將面臨物價壓力，「短期我看不到需求會趨緩。在經濟吃緊時，捐款人士必須決定要捐給慈善機構，還是要把錢花在刀口上？」

大腸直腸癌聯盟(Colorectal Cancer Alliance)的援助需求也比去年高了26%，執行長薩皮安沙(Michael Sapienza)表示「真的沒辦法再承受更多需求了」。另一家慈善機構CancerCare的需求亦年增10%。

對低收入民眾而言，慈善醫療機構往往是避免失去醫療照護的最後一道防線，藥廠雖為無保險者或持私人保險者提供補助，但依法不得協助白卡或紅藍卡(Medicare)的患者，這個缺口便由慈善機構填補。

聯合血癌組織(Blood Cancer United)聯邦事務副總裁柯奈爾(Brian Connell)本月在眾院聽證會上表示應延長保費補助，「民眾生命太重要，國會在用餐巾紙亂寫政策時也不能被懸在半空。」該組織今年截至九月的遊說支出便達130萬元，為其史上最高。

ThriveWell癌症基金會執行董事厄可林(Erin Ercoline)估計他們今年已為1500名患者提供約220萬元的援助，是新冠疫情外的最高，現在不得不拒絕約75%的申請者，「人們會因缺乏健保而無法熬過明明可以存活的病症。」

歐記健保 保費 保險

