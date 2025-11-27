我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

10萬變20萬、1年變4年 退休當包租公 翻修老屋卻陷錢坑

記者顏伶如／綜合報導
自由撰稿人柯爾打算靠著出租房子在退休後當「包租公」，但是原本10萬元的裝修預算因為包商狀況連連而膨脹到20多萬，裝修時間從1年之內拖到4年多；示意圖。（美聯社）
自由撰稿人柯爾打算靠著出租房子在退休後當「包租公」，但是原本10萬元的裝修預算因為包商狀況連連而膨脹到20多萬，裝修時間從1年之內拖到4年多；示意圖。（美聯社）

「商業內幕」(Business Insider)網站報導，自由撰稿人(freelance writer)柯爾(Ryan Cole)沒有退休俸也沒有401(k)退休帳戶，打算靠著出租房子在退休後當「包租公」，決定把巴爾的摩老舊房子重新裝修開始出租，不顧妻子認為應該直接把房子賣掉的建議。柯爾後來學到教訓，原本10萬元的裝修預算因為包商狀況連連而膨脹到20多萬，裝修時間從1年之內拖到4年多，施工期間房貸必須照繳。

柯爾位於巴爾的摩的連棟屋(townhome)從1970年代以來不曾裝潢，他找來裝修房子的小型包商是一對夫妻組成的工作團隊，但施工半年之後兩人離婚、公司聲請破產，工程無法繼續。督導工程的專案經理承諾仍有辦法完工，後來卻連電話都不接。

新冠疫情發生初期，柯爾與妻子從連棟屋搬走並開始裝修房子，透過專案經理為所有承包商完成全額付款，但花了7萬5000元、施工歷時9個月之後，卻只完成拆除舊牆而已。

疫情期間，裝修開銷大幅增加。更換施工包商之後，新包商必須先處理之前包商的不當施工，例如空調系統(HVAC)安裝錯誤、所有風管都必須拆掉重做。

用來懸掛石膏板(drywall)的牆體框架製作不良，只能把所有木料丟掉，以更高價格購買新建材。裝修期間，木材在美國的價格從2020年4月的每千板呎（board-foot，美國用於計算木材體積的計量單位）320元漲到2021年的1500元，所有建築材料成本都比一年之前增加20%左右，出貨時間更是漫長，廚房流理檯面(countertops)出貨時間從兩周變成兩個月，由於運送過程出現受損，後來又等了四個月才收到新檯面。

整個施工過程，柯爾遇到的兩名專案經理及兩家包商都以個人因素或公司因素辭職，經常連續幾個月工程沒有動靜，原因是出貨延誤或找不到工人。

柯爾表示，由於嚴重延誤，向市府機關申請的施工執照因此過期，但沒有包商願意出面更新執照，深怕為任何工程問題負責。他說，後來承諾為包商提供全面免責同意書，答應不會追究任何施工瑕疵，施工執照才終於更新。

他說，雖然還是希望在退休之後靠出租收入過日子，但以後將懂得避開需要大規模翻修的老舊房子。

木材在美國的價格從2020年4月的每千板呎320元漲到2021年的1500元，所...
木材在美國的價格從2020年4月的每千板呎320元漲到2021年的1500元，所有建築材料成本都比一年之前增加20%左右。（美聯社）

退休 疫情 401(k)

上一則

普渡大學防諜 主動加強審查中國學生 國會報告稱許：值得全國效法

下一則

拜登任內來美難民必須重新審查資格 綠卡申請暫停

延伸閱讀

大廈維修搭棚釀惡火？港警赴工程公司查封文件 蒙頭再帶走1人

大廈維修搭棚釀惡火？港警赴工程公司查封文件 蒙頭再帶走1人
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
NBA／史波史特拉接掌美國隊後首次交手 柯爾：他是絕佳選擇

NBA／史波史特拉接掌美國隊後首次交手 柯爾：他是絕佳選擇
南加健身教練照片被詐騙集團盜用15年 全球上百女誤認真愛

南加健身教練照片被詐騙集團盜用15年 全球上百女誤認真愛

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位