10萬變20萬、1年變4年 退休當包租公 翻修老屋卻陷錢坑

自由撰稿人柯爾打算靠著出租房子在退休後當「包租公」，但是原本10萬元的裝修預算因為包商狀況連連而膨脹到20多萬，裝修時間從1年之內拖到4年多；示意圖。（美聯社）

「商業內幕」(Business Insider)網站報導，自由撰稿人(freelance writer)柯爾(Ryan Cole)沒有退休 俸也沒有401(k)退休帳戶，打算靠著出租房子在退休後當「包租公」，決定把巴爾的摩老舊房子重新裝修開始出租，不顧妻子認為應該直接把房子賣掉的建議。柯爾後來學到教訓，原本10萬元的裝修預算因為包商狀況連連而膨脹到20多萬，裝修時間從1年之內拖到4年多，施工期間房貸必須照繳。

柯爾位於巴爾的摩的連棟屋(townhome)從1970年代以來不曾裝潢，他找來裝修房子的小型包商是一對夫妻組成的工作團隊，但施工半年之後兩人離婚、公司聲請破產，工程無法繼續。督導工程的專案經理承諾仍有辦法完工，後來卻連電話都不接。

新冠疫情 發生初期，柯爾與妻子從連棟屋搬走並開始裝修房子，透過專案經理為所有承包商完成全額付款，但花了7萬5000元、施工歷時9個月之後，卻只完成拆除舊牆而已。

疫情期間，裝修開銷大幅增加。更換施工包商之後，新包商必須先處理之前包商的不當施工，例如空調系統(HVAC)安裝錯誤、所有風管都必須拆掉重做。

用來懸掛石膏板(drywall)的牆體框架製作不良，只能把所有木料丟掉，以更高價格購買新建材。裝修期間，木材在美國的價格從2020年4月的每千板呎（board-foot，美國用於計算木材體積的計量單位）320元漲到2021年的1500元，所有建築材料成本都比一年之前增加20%左右，出貨時間更是漫長，廚房流理檯面(countertops)出貨時間從兩周變成兩個月，由於運送過程出現受損，後來又等了四個月才收到新檯面。

整個施工過程，柯爾遇到的兩名專案經理及兩家包商都以個人因素或公司因素辭職，經常連續幾個月工程沒有動靜，原因是出貨延誤或找不到工人。

柯爾表示，由於嚴重延誤，向市府機關申請的施工執照因此過期，但沒有包商願意出面更新執照，深怕為任何工程問題負責。他說，後來承諾為包商提供全面免責同意書，答應不會追究任何施工瑕疵，施工執照才終於更新。