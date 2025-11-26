邁向正義與療癒 16印第安孩童遺骨百年後歸鄉

卡萊爾印第安工業學校的三名女學生1890年拍攝的照片。（美聯社）

美國政府在19世紀以系統性暴力驅逐美洲原住民 ，將他們的土地據為白人移民所有，企圖抹去美洲原住民部族，其中一個手段便是消除原住民兒童的身分認同，強迫他們到聯邦資助的寄宿學校就讀。這些學校曾傳出許多虐待事件，2024年內政部審查報告發現，至少有973名原住民兒童死在賓州卡萊爾印第安工業學校(Carlisle Indian Industrial School)等全美400所聯邦資助的寄宿學校。經過部族成員的長期努力，近日十多名流離的孩童遺骨終於得以回歸家鄉安葬。

美聯社報導，多數細節雖已被歷史淹沒，但國家檔案館(National Archives)的紀錄、狄金森學院(Dickinson College)研究團隊彙整的資料，仍可一窺卡萊爾學校的過往。該校共接受來自100多個部族、約7800名學生。最近16名孩童遺骨歸還到奧克拉荷馬州 的薛安(Cheyenne)與阿拉帕霍(Arapaho)聯合部族，另一名則回到奧州韋沃卡(Wewoka)的塞米諾爾部落(Seminole Nation)。薛安與阿拉帕霍部族政府表示，這些安葬儀式是「邁向正義與療癒的重要一步」，為那些在寄宿學校時代遭受影響的家庭與部族帶來撫慰。

為部族、家庭帶來撫慰

這17名孩童中，有人負責維護火爐、飼養豬隻、學習縫紉，有人受洗成為基督徒。一名學生在校內製鞋坊工作四天，收入66美分；另一名學生因一周縫製三條長褲受到表揚，其他時間他都在製磚。

其中一名薛安族女孩艾爾西·戴維斯(Elsie Davis)，原名瓦斯塔(Vah-stah)，入學時大約13歲，瓦斯塔的家人記得她溫柔又有藝術天分。1893年7月，她在學校因結核病去世，年僅18歲，當時她的蝕刻版畫作品正在芝加哥世界博覽會展出。然而她的墓碑如同許多其他學生一樣出錯，刻錯了死亡年份。

遺骨回歸部落安葬的薛安族女孩艾爾西·戴維斯，1893年7月在學校因結核病去世，年僅18歲。（美聯社） 學生和老師在卡萊爾印第安工業學校的錫工坊工作。（美聯社）

孩子資料錯誤 死因矛盾

根據校方紀錄(若有提及)，這些孩子的死因包括肺結核、脊髓膜炎、傷寒等，但這些紀錄經常前後矛盾，姓名與年齡明顯錯誤，也缺乏最基本的家庭背景資料。波莫那學院(Pomona College)歷史學家麥布萊德(Preston McBride)說，有時一名孩子存在的唯一證據只是一張隨手寫下的潦草紙條。

九名男生和六名女生穿著印第安服裝1891年3月在校內的演奏台合影。（美聯社）

剪髮穿制服 只能說英語

抵達卡萊爾學校後，孩子們被剪去長髮，穿上軍事風格制服，並與親人分開居住，被迫只能說英語。除了學習閱讀、寫作、數學、科學等課程外，他們還被派往農場與民宅勞動。

專家表示，學生的經驗有好有壞，顯示卡萊爾學校複雜的精神遺產。

這17名孩童中，有幾位與部族領袖關係密切，反映出美國政府利用寄宿學校體制來控制原住民，如前述薛安族女孩戴維斯之父便是該族的酋長。哈佛大學歷史學家德洛里亞(Philip Deloria)表示，每名學生的身分介於人質、戰俘、和被迫同化的學生，「你掌控了某人的孩子，你就握有他們的控制權。」

「掌控孩子 能控制部族」

當卡萊爾課程開辦時，薛安與阿拉帕霍族已為生存戰鬥數十年，一些孩子的親屬曾死於1864年科羅拉多州的沙溪大屠殺(Sand Creek Massacre)，以及1868年在今奧克拉荷馬州瓦希塔河(Washita River)沿岸、黑水壺(Black Kettle)營地襲擊事件。

有些部族並不打算挖開這些孩童的墳墓，另一些則因紀錄不完整，可能永遠無法迎回遺骨。去年一座墓穴本被認為埋葬著一名15歲威契塔族(Wichita)男孩，結果發現是他人的遺骸。2022年，一支團隊原本預期發掘一名來自南卡 州卡陶巴印第安民族(Catawba Indian Nation)的13或14歲男孩，卻發現是一名少女。兩者皆重新安葬，墓碑改為「身分不明」。

自2017年卡萊爾學校開始歸還遺骨以來，已經有58名學生的遺骨歸鄉，墓園中仍留有118座刻有美洲或阿拉斯加原住民名字的墓碑，另約20座則埋葬著身分不明的原住民孩童。