檢舉洗車場抓移民 波士頓大學生事後PO文炫耀 引網路論戰

記者顏伶如／綜合報導
波士頓地區一家洗車場近日遭到聯邦幹員查緝，九名工人遭到拘留。示意圖。（美聯社）

波士頓大學(Boston University)學生組織「大學共和黨俱樂部」(College Republicans)會長在社群網站自爆，打電話向移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)檢舉好幾個月後，波士頓地區一家洗車場日前遭到聯邦幹員查緝，九名工人遭到拘留，提出檢舉的這名波大學生如今引起網路反彈和肯定。

紐約時報報導，根據學校網站自我介紹，塞格爾(Zac Segal)是波士頓大學三年級學生，也是田徑選手。塞格爾7日在社群網站發文寫道，打電話給ICE檢舉學校附近艾爾斯頓(Allston)社區的艾爾斯頓洗車場(Allston Car Wash)員工已經好幾個月，貼文裡附上洗車場遭到移民掃蕩的報導網址。艾爾斯頓洗車場4日遭到聯邦幹員突襲檢查，在洗車場工作的五女四男遭到拘留。

遭到拘留的員工律師龐默洛(Todd Pomerleau)說，九名員工正在法院提出抗辯，並稱工人獲得大量支持。

塞格爾發文寫道：「我要求這些罪犯應該遭到拘留，移民幹員終於做出回應。身為社區一員，我目睹美國職缺如何被沒有權利在這裡的人搶走。拘留數字要衝高。」

塞格爾的發文引來數百名網友留言抨擊，波大「大學共和黨俱樂部」的Instagram帳戶裡，有網友留言寫道：「塞格爾應該遭到遣返。」還有學生17日在校內舉行抗議活動。不過，塞格爾在社群媒體X也獲得網友傳來簡訊表達支持與感謝，稱讚他是「愛國者」。

國安部發言該則稱，此次逮捕是針對性的移民執法行動，與塞格爾的檢舉無關。洗車場也在周末發布聲明表示，塞格爾從未連繫該場，公開指員工是「罪犯」卻根本不認識他們，是魯莽之舉令人不安，「我們的員工是勤奮的好人，有些人已為我們工作數十年」。

塞格爾並未回應紐約時報的採訪要求。他13日在社群網站貼出網友譴責「種族主義者和法西斯分子」的留言，並為他加註「新納粹」標籤。塞格爾附上波士頓環球報(Boston Globe)對於這起事件的報導截圖，並且寫道：「我們必須為國家挺身而出。」

14日下午，塞格爾在X發文表示：「我的意圖很簡單，就是要保護社區，維護法治。」他寫道，某些極端分子在網路散布他的個人資訊，還發布死亡威脅。

