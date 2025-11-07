我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

大學學歷沒價值？Palantir公司培訓高中畢業生過關即錄用

編譯陳韻涵／綜合報導
Palantir執行長卡普推出「精英獎學金」計畫，遴選優秀的高中畢業生，提供培訓過關後直接在該公司就業的管道，矢言重新定義人才培育與精英制度，力圖顛覆傳統教育模式，直接挑戰四年制大學的教學價值。(路透)
Palantir執行長卡普推出「精英獎學金」計畫，遴選優秀的高中畢業生，提供培訓過關後直接在該公司就業的管道，矢言重新定義人才培育與精英制度，力圖顛覆傳統教育模式，直接挑戰四年制大學的教學價值。(路透)

數據分析巨頭「帕蘭提科技公司」(Palantir)正推動「精英獎學金」(Meritocracy Fellowship)計畫，遴選優秀的高中畢業生，提供培訓過關後直接在該公司就業的管道，矢言重新定義人才培育與精英制度，力圖顛覆傳統教育模式，直接挑戰四年制大學的教學價值。

華爾街日報報導，18歲的高中畢業生薩尼尼(Matteo Zanini)同時收到美國國防部全額獎學金、Palantir精英獎學金，以及布朗大學的錄取通知，他不顧親友與師長反對，毅然放棄傳統名校升學路線，選擇加入Palantir的實驗性計畫。

Palantir執行長卡普(Alex Karp)推廣這項培訓計畫時直言，「高等教育破敗，錄取標準充滿缺陷，精英制度與卓越精神不再是企業追求的目標。」

批大學畢業生說空話

畢業於史丹福大學法學院的卡普批評，現在的大學畢業生「只會說空話、缺乏實作能力」。

矽谷投資人提爾(Peter Thiel)等人於2004年創立的Palantir，以開發軍事與情報的大數據分析平台聞名，其核心產品包括供反恐單位使用的「Gotham」系統，以及企業數據整合平台「Foundry」。

Palantir曾協助美軍追蹤並擊斃凱達組織(Al-Qaeda)首腦賓拉丹(Osama bin Laden)，奠定其軍事科技聲望。

第一屆「精英獎學金」計畫吸引逾500名申請者，最終錄取22人。

此計畫為期四個月，前四周著重思想與文化訓練，而非程式設計。課程內容涵蓋西方文明根基、美國歷史與領袖人物個案分析，另有即興表演訓練與賓州蓋茲堡戰場實際考察，旨在培養學員的表達力、決斷力與歷史觀。

讓新人參與真正專案

完成研討階段後，學員會被分派到Palantir團隊，與「前線部署工程師」共同處理實際的客戶專案。

薩尼尼說：「哪家公司會讓新人在第三天就參與真正的專案？這簡直太瘋狂。」

計畫將於11月結束，表現優異者可獲全職聘用；Palantir內部人士透露，公司看重學員的行動力與責任感。

參與授課的「外交事務」(Foreign Affairs)前總編輯、現任柏林美國學院研究員羅斯(Gideon Rose)表示，跳過高等教育「並不適合大多數人」，但這是學員們的自主選擇。

共同負責該計畫的Palantir員工費德曼(Sam Feldman)則說：「不論他們最終是否留在公司，都不會投身投資銀行或顧問業，因為他們已經嚐過創業與自主的滋味。」

Palantir的精英獎學金計畫成為矽谷挑戰學歷主義的象徵，也再次掀起關於高等教育價值、企業培訓與青年未來路徑的討論。

帕蘭提(Palantir)曾協助美軍追蹤並擊斃凱達組織首腦賓拉丹，奠定其軍事數據...
帕蘭提(Palantir)曾協助美軍追蹤並擊斃凱達組織首腦賓拉丹，奠定其軍事數據科技領域聲望。(路透)

矽谷 史丹福大學 升學

上一則

3名中國訪問學者走私生物材料來美 拒配合調查 登機時被截 遭起訴

下一則

拿三明治丟CBP幹員 華府男微罪罪名不成立

延伸閱讀

「反覺醒」奧斯汀大學 獲富豪雅斯1億元捐款

「反覺醒」奧斯汀大學 獲富豪雅斯1億元捐款
AI飆股Palantir估值過高 市場擔憂

AI飆股Palantir估值過高 市場擔憂
簡直瘋了？「大賣空」貝瑞做空Palantir 再押Nvidia會下跌

簡直瘋了？「大賣空」貝瑞做空Palantir 再押Nvidia會下跌
憂AI估值過高 恐懼翻湧 費半、那斯達克下殺逾1%

憂AI估值過高 恐懼翻湧 費半、那斯達克下殺逾1%

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日通過決議繼續降息一碼。（美聯社）

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

2025-10-30 10:05

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切