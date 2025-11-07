大學學歷沒價值？Palantir公司培訓高中畢業生過關即錄用

Palantir執行長卡普推出「精英獎學金」計畫，遴選優秀的高中畢業生，提供培訓過關後直接在該公司就業的管道，矢言重新定義人才培育與精英制度，力圖顛覆傳統教育模式，直接挑戰四年制大學的教學價值。(路透)

數據分析巨頭「帕蘭提科技公司」(Palantir)正推動「精英獎學金」(Meritocracy Fellowship)計畫，遴選優秀的高中畢業生，提供培訓過關後直接在該公司就業的管道，矢言重新定義人才培育與精英制度，力圖顛覆傳統教育模式，直接挑戰四年制大學的教學價值。

華爾街日報報導，18歲的高中畢業生薩尼尼(Matteo Zanini)同時收到美國國防部全額獎學金、Palantir精英獎學金，以及布朗大學的錄取通知，他不顧親友與師長反對，毅然放棄傳統名校升學 路線，選擇加入Palantir的實驗性計畫。

Palantir執行長卡普(Alex Karp)推廣這項培訓計畫時直言，「高等教育破敗，錄取標準充滿缺陷，精英制度與卓越精神不再是企業追求的目標。」

批大學畢業生說空話

畢業於史丹福大學 法學院的卡普批評，現在的大學畢業生「只會說空話、缺乏實作能力」。

由矽谷 投資人提爾(Peter Thiel)等人於2004年創立的Palantir，以開發軍事與情報的大數據分析平台聞名，其核心產品包括供反恐單位使用的「Gotham」系統，以及企業數據整合平台「Foundry」。

Palantir曾協助美軍追蹤並擊斃凱達組織(Al-Qaeda)首腦賓拉丹(Osama bin Laden)，奠定其軍事科技聲望。

第一屆「精英獎學金」計畫吸引逾500名申請者，最終錄取22人。

此計畫為期四個月，前四周著重思想與文化訓練，而非程式設計。課程內容涵蓋西方文明根基、美國歷史與領袖人物個案分析，另有即興表演訓練與賓州蓋茲堡戰場實際考察，旨在培養學員的表達力、決斷力與歷史觀。

讓新人參與真正專案

完成研討階段後，學員會被分派到Palantir團隊，與「前線部署工程師」共同處理實際的客戶專案。

薩尼尼說：「哪家公司會讓新人在第三天就參與真正的專案？這簡直太瘋狂。」

計畫將於11月結束，表現優異者可獲全職聘用；Palantir內部人士透露，公司看重學員的行動力與責任感。

參與授課的「外交事務」(Foreign Affairs)前總編輯、現任柏林美國學院研究員羅斯(Gideon Rose)表示，跳過高等教育「並不適合大多數人」，但這是學員們的自主選擇。

共同負責該計畫的Palantir員工費德曼(Sam Feldman)則說：「不論他們最終是否留在公司，都不會投身投資銀行或顧問業，因為他們已經嚐過創業與自主的滋味。」