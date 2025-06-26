拼字賽冠軍 分享參賽後對人生的影響

14歲的維拉瑪尼2010年獲得拼字比賽冠軍。（美聯社）

2025年5月底在華盛頓郊區學行第100屆斯克里普斯全美拼字大賽(Scripps National Spelling Bee)。美聯社特別採訪了多名前任冠軍，請他們分享參賽心得。

維拉瑪尼 當外科醫生

2010年冠軍阿娜米卡·維拉瑪尼(Anamika Veeramani)，只花了三年就從耶魯大學 畢業，並在哈佛大學取得醫學學位；目前則是約翰霍普金斯醫院的整形外科住院醫師，準備成為顱顏外科醫生。助她獲得拼字比賽冠軍所需的專注力和自律態度，也成了引領她人生的主線。維拉馬尼說，「當你深度了解一個主題，可以玩出各種花樣並感到暢快無比，那種精通的感覺在所有領域都是相同的。我的外科職涯也將追求這個目標。」

瓜拉諾 愛上馬拉松

現年32歲的瓜拉諾(Kerry Close Guaragno)在連續五年參賽後，於2006年拿下拼字冠軍，並從中學習到該如何堅持不懈走下去。

目前在一家紐約公關公司工作的瓜拉諾表示，「看到其他參賽者那麼聰明和老道，幾乎難以理解我能贏得比賽。我現在是耐力賽跑選手，參加半馬拉松和馬拉松，今年我獲資格參加波士頓馬拉松。剛開始參加馬拉松，一跑就是四小時不能休息，我從拼字比賽學到達成目標的心態和過程。」

拉拉 開啟印裔稱霸25年

努普爾．拉拉(Nupur Lala)的名字，在眾多拼字冠軍中，仍令不少人肅然起敬；她的勝利被記錄在1999年紀錄片「Spellbound」中，並從此開啟了印度裔在拼字大賽稱霸25年的大門。

拉拉在新罕布夏州 的達特茅斯醫療系統（Dartmouth Health）擔任神經腫瘤 科醫師，負責化療並協調腦腫瘤和脊椎腫瘤的治療；她認為，拼字大賽冠軍偏好追求醫學或神經學，是因為他們對大腦運作方式有著濃厚的興趣。她表示，「參加拼字比賽後，我開始對遺覺記憶（eidetic memory）深感好奇，因為比賽時，過去看過的事物像圖片一樣閃過腦海。攻讀醫學院我選中神經科，因為對保存像語言之類的能力深感興趣。」

彭寧頓 40歲查出自閉症

現年53歲的彭寧頓(Jon Pennington)在1986年贏得拼字大賽時，就知道自己不擅長社交；隨後，彭寧頓在40歲時被診斷出患有自閉症，並自豪地接受這個診斷，「我贏得拼字大賽不是戰勝自閉症，而是因為我有自閉症。拼字出現錯誤，對我而言就像在鋼琴彈出一個和弦，可是在那個和弦裡有個不和諧的音。」

曾任企業人資員工的彭寧頓，現在是一名出版作家，至今仍熱愛學術競賽和文字遊戲，而他設計的填字遊戲曾經在知名報刊發表過。