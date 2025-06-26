我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

拼字賽冠軍 分享參賽後對人生的影響

編譯尤寶琪／綜合報導
14歲的維拉瑪尼2010年獲得拼字比賽冠軍。（美聯社）
14歲的維拉瑪尼2010年獲得拼字比賽冠軍。（美聯社）

2025年5月底在華盛頓郊區學行第100屆斯克里普斯全美拼字大賽(Scripps National Spelling Bee)。美聯社特別採訪了多名前任冠軍，請他們分享參賽心得。

維拉瑪尼 當外科醫生

2010年冠軍阿娜米卡·維拉瑪尼(Anamika Veeramani)，只花了三年就從耶魯大學畢業，並在哈佛大學取得醫學學位；目前則是約翰霍普金斯醫院的整形外科住院醫師，準備成為顱顏外科醫生。助她獲得拼字比賽冠軍所需的專注力和自律態度，也成了引領她人生的主線。維拉馬尼說，「當你深度了解一個主題，可以玩出各種花樣並感到暢快無比，那種精通的感覺在所有領域都是相同的。我的外科職涯也將追求這個目標。」

瓜拉諾 愛上馬拉松

現年32歲的瓜拉諾(Kerry Close Guaragno)在連續五年參賽後，於2006年拿下拼字冠軍，並從中學習到該如何堅持不懈走下去。

目前在一家紐約公關公司工作的瓜拉諾表示，「看到其他參賽者那麼聰明和老道，幾乎難以理解我能贏得比賽。我現在是耐力賽跑選手，參加半馬拉松和馬拉松，今年我獲資格參加波士頓馬拉松。剛開始參加馬拉松，一跑就是四小時不能休息，我從拼字比賽學到達成目標的心態和過程。」

拉拉 開啟印裔稱霸25年

努普爾．拉拉(Nupur Lala)的名字，在眾多拼字冠軍中，仍令不少人肅然起敬；她的勝利被記錄在1999年紀錄片「Spellbound」中，並從此開啟了印度裔在拼字大賽稱霸25年的大門。

拉拉在新罕布夏州的達特茅斯醫療系統（Dartmouth Health）擔任神經腫瘤科醫師，負責化療並協調腦腫瘤和脊椎腫瘤的治療；她認為，拼字大賽冠軍偏好追求醫學或神經學，是因為他們對大腦運作方式有著濃厚的興趣。她表示，「參加拼字比賽後，我開始對遺覺記憶（eidetic memory）深感好奇，因為比賽時，過去看過的事物像圖片一樣閃過腦海。攻讀醫學院我選中神經科，因為對保存像語言之類的能力深感興趣。」

彭寧頓 40歲查出自閉症

現年53歲的彭寧頓(Jon Pennington)在1986年贏得拼字大賽時，就知道自己不擅長社交；隨後，彭寧頓在40歲時被診斷出患有自閉症，並自豪地接受這個診斷，「我贏得拼字大賽不是戰勝自閉症，而是因為我有自閉症。拼字出現錯誤，對我而言就像在鋼琴彈出一個和弦，可是在那個和弦裡有個不和諧的音。」

曾任企業人資員工的彭寧頓，現在是一名出版作家，至今仍熱愛學術競賽和文字遊戲，而他設計的填字遊戲曾經在知名報刊發表過。

努普爾．拉拉的勝利，開啟了印度裔在拼字大賽稱霸25年的大門。（美聯社）
努普爾．拉拉的勝利，開啟了印度裔在拼字大賽稱霸25年的大門。（美聯社）

腫瘤 耶魯大學 新罕布夏州

上一則

貝佐斯砸5600萬元將辦奢華「世紀婚禮」 準夫婦抵達威尼斯

下一則

成功孩子的家長 不做這四件事

延伸閱讀

自閉兒畫展

自閉兒畫展
2住戶委託「床蝨律師」上陣 旅館被判賠200萬元

2住戶委託「床蝨律師」上陣 旅館被判賠200萬元
中國再向WTO告狀 王文濤：WTO應加強對單邊關稅監督

中國再向WTO告狀 王文濤：WTO應加強對單邊關稅監督
去年亞軍 13歲德州印度裔少年驚險贏得拼字大賽冠軍

去年亞軍 13歲德州印度裔少年驚險贏得拼字大賽冠軍

熱門新聞

一個五口之家在迪士尼樂園展開一天行程，光是早餐就花了近千美元；示意圖。（美聯社）

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

2025-06-20 16:01
亞馬遜創辦人貝佐斯(右)下周將在威尼斯梅開二度迎娶前任女主播羅倫‧桑切斯(左)。(美聯社)

豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」

2025-06-20 14:29
根據分析，屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六個等級，而126萬元則是保障舒適晚年生活的「神奇數字」。(美聯社)

退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？

2025-06-20 02:00
華盛頓州一名男子從401(k)退休帳戶提領40萬元買房，以為不必借房貸，沒想到因提早領退休儲蓄必須補稅14萬元，如意算盤落空。(圖／123RF)

從401(k)領40萬買房 竟欠稅14萬…這樣做是下下策

2025-06-20 15:31
加州民主黨國會眾議員裴洛西去年在投資上的斬獲，超越彭博年終統計中的所有大型對沖基金。（美聯社）

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

2025-06-24 12:51
佛羅里達州聯邦眾議員佛洛斯特。（路透檔案照）

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

2025-06-19 11:47

超人氣

更多 >
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」