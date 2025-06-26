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成功孩子的家長 不做這四件事

編譯尤寶琪／綜合報導
專家發現成功孩子的家長，不為孩子解決所有問題。（美聯社）
專家發現成功孩子的家長，不為孩子解決所有問題。（美聯社）

高中生指導計畫Spik Lab的教育工作者沃爾夫(Theo Wolf)表示，他在過去十年，看著數百名學生成長為優秀而自信的年輕人，獲得哈佛大學(Harvard University)、普林斯頓大學(Princeton)和史丹福大學(Stanford University)等頂尖大學錄取，追求他們的熱愛、創業、開發複雜的項目、籌集資金並贏得獎項。

沃爾夫在指導這些學生的同時也有機會認識了他們的父母；以下是這些成功孩子的家長，絕對不會做的四件事：

1. 不把獲特定大學錄取視為幸福有成人生的唯一選項

許多家長會把對子女的希望寄託在考上精英學校，好像任何較差的學校都是不可接受的，然後將心力全都放在實現這個目標上，早早就開始為考試和申請做準備。

沃爾夫勸告家長，不要執著於要孩子被任何一所大學錄取，應將心力放在你所能做的事：幫孩子培養成功所需要的主動性、善於計劃、批判性思維、創造力和溝通技巧，這些才是學校和雇主尋求的品質。

2. 不讓他人的行為左右孩子的行為

青少年容易受到同儕的影響，但父母們也同樣容易受同儕壓力的影響；沃爾夫指出，有很多父母會因為這種競爭心理，而為孩子報名參加某項活動；但這種習慣反可能導致孩子的資歷變得平平無奇，且無法培養自我認同的獨立意識。

3. 不為孩子解決他們所有的問題

很多父母都會選擇「掃雪機式育兒」(Snowplow Parenting)，試圖幫孩子承擔困難任務或解決他們所面臨的問題；沃爾夫指出，他就聽過不少老師表示，經常收到家長寄來的電子郵件，抱怨孩子成績不好或學生之間發生衝突。

雖然父母有時的確需要干預，但在採取行動之前，請先問問自己這是否是需要你介入的事，因為有時候，這些問題反而是你孩子學習展現自我、維護自身權益的大好機會。

4. 不保護孩子免於被拒絕和失敗

沃爾夫指出，Spike Lab的課程會要求學生列出生命中的關鍵時刻；通常，除了搬家、轉學和其他常見的里程碑之外，學生最常列出的關鍵時刻，就是遭校隊拒絕之類的事。被拒絕或失敗，能幫助學生重新認識自己，找到再次嘗試的信心。

高中生指導計畫Spik Lab的教育工作者沃爾夫說，被拒絕或失敗，能幫助學生重新...
高中生指導計畫Spik Lab的教育工作者沃爾夫說，被拒絕或失敗，能幫助學生重新認識自己，找到再次嘗試的信心。(取自領英網站）

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