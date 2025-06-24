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用AI造假身分 幽靈學生註冊網路課程騙補助

編譯潘勛／綜合報導
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幽靈學生詐騙務補助，已達到讓聯邦學生援助計畫岌岌可危的程度。圖為賓州州大校園（美聯社）
幽靈學生詐騙務補助，已達到讓聯邦學生援助計畫岌岌可危的程度。圖為賓州州大校園（美聯社）

人工智慧（AI）崛起、線上課程很流行，引發大學財務補助詐欺案件暴增，犯罪團夥偽造大學生註冊，再派出事實上是聊天機器人的「幽靈學生」參加線上課程，為時夠久，就能取得助學金、甚至還偽造學生身分，申請貸款

美聯社報導，舊金山市民布萊迪(Heather Brady)一個周日下午在家午睡，碰到警員來敲門，問她是否有申請就讀「亞歷桑納西部學院」（Arizona Western College），她回答沒有。果然，一如警員疑心的，有人用她的姓名申請讀那個學校，然後向政府詐欺，取得補助款。

布萊迪檢查自己的學生貸款帳戶，發現詐欺分子不光盜用她的身分，還用她的名字貸得9000多元，以便就讀一所加州學院的課程，只是錢給了其他人。布萊德表示，真無法想像有多少人碰到這種事，而茫無頭緒。

經營住家清潔生意的路州居民尼爾森，其身分被盜用來讀大學，然後向政府詐欺申請貸款。...
經營住家清潔生意的路州居民尼爾森，其身分被盜用來讀大學，然後向政府詐欺申請貸款。（美聯社）

有些案例是教授發現：來上他們課程的人幾乎沒有真的學生；AI產出的幽靈學生占滿課程名額，真學生反而被擋下來，無法就讀他們要畢業必修的課程。被害人身分被竊取，姓名被用去詐請學貸，然後自己必須打電話給大學、「聯邦學生補助」(Federal Student Aid)辦公室以及放貸銀行交涉，耗時幾個月，才能塗銷他們的貸款紀錄。

教育部本月頒布臨時規定，要求學生向大學、學院出示政府頒發的身分證以證明身分。這項規定僅適用今年夏季學期，第一次申請聯邦學生補助的人，影響到大約12萬5000名學貸貸款人。教育部表示，為了今年秋天，正在研發更先進的篩選機制。

教育部發指南給各學院指出，詐騙取得的幽靈學生數目，已達到讓聯邦學生補助計畫岌岌可危的程度。

美聯社分析透過公開紀錄法而取得的詐騙報告，發現2024年加州各學校呈報，發生120萬起不實申請案，導致22萬3000件疑似幽靈學生註冊案。其他州也碰到相同問題，但加州有116家社區學院，是歹徒特別鎖定的靶子。

報告指出，犯罪分子從加州的社區學院，去年詐得的聯邦、州方及地方金援至少達1110萬元，而且無法追回。學院一般收到部分聯邦學貸充做學費，剩下的貸款再直接撥給學生，支應其他開銷。社區學院被針對，部分原因在它們的學費較低，所以較大比率的贈款金或貸款會撥給貸款人。

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