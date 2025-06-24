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防家中長者被AI語音詐騙 1簡單方法有效

編譯潘勛／綜合報導
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防範「祖父母電話騙局」， 可想出家族用的「安全暗語」，連同確認家人身分的標準流程。（美聯社）
防範「祖父母電話騙局」， 可想出家族用的「安全暗語」，連同確認家人身分的標準流程。（美聯社）

生成式人工智慧(AI)讓犯罪分子更容易模仿他人語音，再詐騙被害人要錢，高齡族群特別容易受騙；反詐騙專家指出，其實有個簡單又有效的方法，那便是全家人定出「安全暗語」（safe word），可以證明家人身分，避免遭詐欺犯欺騙得逞。

AI騙局是大規模作案，若不設防，容易遭殃。（路透）
AI騙局是大規模作案，若不設防，容易遭殃。（路透）

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，聯邦調查局(FBI)數據指出，高齡公民因各種不同的金融犯罪，被詐騙約34億元。該局最近警告說，因為AI能協助創造內容，矯正人類會犯的錯誤，平常可能出現的警示不見，提高詐欺罪行的「可信度」。

詐欺犯會自稱自己是某個人的至親，遇到麻煩，馬上要現金或緊急救助，這類騙局一般也被稱為「祖父母詐騙」(grandparent scams)。

網路安全專家及執法官員想出簡單有效的方法，可避免被這類騙局所害，那便是制定「安全暗語」，連同確認家人身分的標準流程；這意味選擇一個無法輕易猜出來的詞彙或片語。專家表示，街道名稱、母校、或其他由線上輕易查知的資訊，建議別用。

Keeper Security資訊安全首席人員史寇比(James Scobey)表示，安全暗語必須獨特、難以猜到；不要用線上有關於你、你家庭可以推想而知的詞彙，別用街道、鄉鎮、電話號碼及個別姓名來當安全暗語；暗語最好由至少四個字詞組成，安全等級更高。

F5資訊安全人員黑倫(Chuck Herrin)指出，AI騙局是大規模作案，騙徒注意的是拙劣的安全措施，詐騙犯爬梳過暗網找到的成千上萬人，假如你設有明智的安全防範，可能安然無恙，但若不設防，你就遭殃。

「身分竊盜資源中心」(Identity Theft Resource Center)執行長維拉斯奎茲(Eva Velasquez)表示，無論何時有人向你要錢，一定要對方核實他或她的身分；關鍵在於轉出任何款項之前，一定要有安全暗語；假如使用得當，家族安全暗語可以是很有用的工具。

只是有些時候，祖父母一聽到孫子入獄需要幫忙，情緒激動沮喪，以至於記不得家族安全密語，被害人還可能把密語告訴騙徒，以至於最終受害。所以要向全家人說清楚，家族安全暗語如何管用，不會主動告知。

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