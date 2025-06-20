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道奇回應洛杉磯示威潮 捐百萬美元助移民

中央社洛杉磯20日專電
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美國職棒洛杉磯道奇隊主場的入口看板，寫「歡迎蒞臨道奇球場」。(中央社)
美國職棒洛杉磯道奇隊主場的入口看板，寫「歡迎蒞臨道奇球場」。(中央社)

美國移民暨海關執法局（ICE）突襲執法引發近2週示威潮，美國職棒道奇隊今天打破沉默，宣布捐出100萬美元，幫助受到影響的移民家庭。

反對ICE突襲執法的示威潮在洛杉磯延燒2週，球迷人口近半數為拉丁裔的道奇隊，近日受到拉丁裔團體點名，遭批評在示威潮期間保持沉默，拉丁裔團體呼籲道奇發聲，支持受到影響的移民。

道奇19日曾發出聲明，指聯邦探員車輛一度要求進入道奇球場，但球團已經拒絕。這個訊息被視為道奇隊多日以來首度表明態度，但也僅就單一事件說明，有抗議人士在現場不滿道奇遲未發聲支持。

道奇隊今天發表聲明，態度更加直接，表示球團「與洛杉磯是政府合作，承諾捐出100萬美元，用來幫助在區域內受到近期事件影響的移民家庭」。球團更表示，還有更多援助計畫會在近期宣布。

道奇將與市政府、民間團體合作，不只是提供資金援助，未來幾天還將宣布其他具體的行動，幫助受影響的移民家庭，包括解決溫飽問題、提供心理健康服務、發放基本生活用品等。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）公開感謝道奇，她表示：「最近幾週的事件，讓社區帶來風聲鶴唳的恐懼感，對我們的經濟造成直接衝擊。我要向洛杉磯人傳達明確訊息，我們會團結一心，共度難關，不放棄彼此，正是我們這座城市偉大之處。」

洛杉磯道奇球場位在市中心附近的丘陵地上，從高處遠眺可以看見球場與市中心的大樓群。...
洛杉磯道奇球場位在市中心附近的丘陵地上，從高處遠眺可以看見球場與市中心的大樓群。(中央社)

道奇 移民 洛杉磯

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