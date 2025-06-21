我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

大翻轉 銀價衝十多年新高 民眾翻出銀幣銀器被變賣

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於需求強烈，原本走跌的白銀價格6月起強勢反彈，與去年同比上漲27%，達到十多年來新高點。(路透)
由於需求強烈，原本走跌的白銀價格6月起強勢反彈，與去年同比上漲27%，達到十多年來新高點。(路透)

川普總統關稅政策下，投資人擁抱貴金屬，加上太陽能板需求暢旺，原本走跌的銀價6月起強勢反彈，較去年同期上漲27%，達到十多年來新高點，

白銀與黃金一樣價格節節升，但同中有異，黃金漲價主要源自財富保值和珠寶用途，白銀約80%需求源自製造商。

分析師先前原本預計，川普貿易戰及取消再生能源激勵措施將拖累白銀需求，對行情不利，川普4月發動關稅攻勢時，銀價果如預期般與股票、石油等一起暴跌，投資者大買黃金；然而，本月情況大翻轉，銀價強勢回升，白銀賣家激增，紛紛將銀幣、銀器和銀條變現。

6月白銀期貨18日收盤價是每金衡盎司(troy ounce)36.866元，6月迄今上漲12%、一年來上漲27%；黃金期貨收盤價3389.8元，一年來上漲29%，6月上漲3.1%。

2011年，銀價在投機狂潮推動下飆升，一度達47.99元，實際價值等同於目前的69元左右，就如同1980年，銀價暴跌速度幾乎和漲速一樣。

最近，投資者認為銀價將進一步上漲。持有銀條的 iShares白銀信託基金(iShares Silver Trust)文件顯示，為滿足需求，該基金今年加碼近1100萬盎司白銀。

新澤西州硬幣店 Honest Coin Shop老闆亨內奇克 (Andrei Hnedchyk) 表示，客流量約增加 20%，客源主要是囤積貴金屬因應經濟不確定性的人。

芝加哥硬幣經銷商 Harlan J. Berk 營運長貝加(Russ Bega)說， 盡管價格走高，仍有許多人定期的少量買銀，以免錯過漲勢；有人大量買進。該公司為因應需求，每月白銀進貨量增加一倍以上。

眼看著銀價走高，許多人不惜費勁翻找10美分、25美分和50美分硬幣變賣求現，1965年前鑄造的25美分銀幣採用銀材質，熔化後價值超過6.5元。貝加有一個客戶是拆除工人，在一個房屋牆壁裡發現一堆舊銀幣，價值超過2萬元。

在紐約州經營古董珠寶業務的赫茲納 (Daniel Herzner)電話近來響個不停，都是顧客急於將所繼承的珠寶和餐具變現。

川普 關稅 新澤西州

上一則

捐精15年 Telegram創辦人擁逾百子女 可繼承139億財富

下一則

比馬斯克「更富有」…紐約「播種王」、176娃之父宣布退休

延伸閱讀

銀價衝新高 民眾翻出銀器變賣、他拆房子找到一堆舊銀幣

銀價衝新高 民眾翻出銀器變賣、他拆房子找到一堆舊銀幣
永坤黃金捲款關店 投資者畢生積蓄沒了 抗議反被警拘留

永坤黃金捲款關店 投資者畢生積蓄沒了 抗議反被警拘留
WGC調查：全球央行未來5將增加黃金持有 降低美元存底

WGC調查：全球央行未來5將增加黃金持有 降低美元存底
WGC最新調查：全球央行買黃金、賣美元 準備資產大洗牌

WGC最新調查：全球央行買黃金、賣美元 準備資產大洗牌

熱門新聞

前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

2025-06-17 16:10
明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡。（美聯社資料照）

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

2025-06-14 12:05
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

2025-06-15 23:13
國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。（路透）

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

2025-06-17 09:25
TikTok網紅約書亞·布萊克利奇3月陳屍家中，得年16歲。(摘自Instagram)

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

2025-06-13 20:13
屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級。（美聯社）

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

2025-06-13 10:54

超人氣

更多 >
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰
機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷
他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來