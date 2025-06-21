川普取消小費課稅 部分獨立餐飲業憂影響收入

去年總統大選競選期間，川普及其民主黨對手均以「小費免稅」做為競選政見。但部分獨立餐飲業人士反對取消小費課稅的法案，認為此政策的受惠人數有限，且隱含了更深層的薪資結構問題。(路透)

部分獨立餐飲業人士反對川普 總統取消小費 課稅的法案，認為此政策的受惠人數有限，且隱含了更深層的薪資結構問題。

美聯社報導，代表近10萬間餐廳和酒吧的「獨立餐廳聯盟」(Independent Restaurant Coalition)已呼籲國會重新審視取消小費課稅的提案，就連依賴小費增加收入的員工也表示反對。

川普的「小費免稅」(no tax on tips)提案納入「又大又美開支法案」，獲得部分國會議員的支持。

去年總統大選競選期間，川普及其民主黨對手、前副總統賀錦麗均曾以此為競選政見。

眾院 5月通過減稅法案中，規定2025年收入低於16萬元的傳統小費工作者可免繳小費收入的聯邦所得稅。

參院財政委員會(Senate Finance Committee)16日通過的修正版本中，將扣除額上限設為2萬5000元，並逐步取消收入逾15萬元對象的個人扣除額，此薪資範圍計算到去年12月31日。

眾院和參院委員會的措施都將適用2028納稅年度，財政委員會指出，符合條件的現金小費(cash tips)適用以現金、信用卡或依小費分享協議與同事分攤的小費。

德州餐廳勞工聯合會(Restaurant Workers United)主席伊莉安娜‧卡萊(Elyanna Calle)表示，「小費免稅的構想存在重大漏洞，因為很多餐飲業勞工根本沒拿到小費，這對廚房勞工的助益也不大，而後者的薪資往往最低」。

「獨立餐廳聯盟」表示，「小費免稅」提案忽略太多餐飲業勞工；政府數據顯示，全美餐飲業有逾1200萬名勞工，包括洗碗工和廚師。

拉斯維加斯雲頂世界(Resorts World)咖啡師、廚藝勞工聯盟成員尤瀾達‧賈希亞(Yolanda Garcia)年收入3萬3000元，包括每月最高600元的小費。

賈希亞表示，小費本來就不是穩定的收入，若免稅可緩解不確定性，有助員工應對通膨。

卡萊則擔心小費免稅恐讓顧客因為對政策不滿而少給小費，她指出，薪資結構的根本問題是基本薪資太低，「若企業繼續仰賴小費制度，將缺乏調薪動力」。