甜甜圈裡藏履歷…Z世代創意求職 在矽谷脫穎而出

將履歷悄悄藏進一盒甜甜圈裡，示意圖。（美聯社）

數百萬 Z 世代面臨失業危機，隨著 AI 技術推動企業大量裁撤初級職位，年輕人找到第一份工作的難度只會越來越高。看看一位25歲的失業青年，如何靠著一個「甜甜圈求職計畫」在矽谷 脫穎而出，你就能理解這種求職新思維的重要性。

一位 Z 世代青年在大型科技會議上扮女服務生，只為把履歷親手交給招聘經理；還有畢業生發出冷郵件給夢想企業，主旨寫著「提案：我要奮鬥（Proposal to Hustle）」。如今，又有一種吸睛招數在網路上爆紅，將履歷悄悄藏進一盒甜甜圈裡。

根據財星雜誌（Fortune）報導，早在2016年，來自立陶宛的Lukas Yla為了追尋科技夢想，搬到舊金山。可他很快發現，要在矽谷找到理想工作並不容易。

某天，當他咬下一口新鮮出爐的手工甜甜圈時，靈感乍現，誰能抗拒打開甜甜圈盒的誘惑？

於是，這位擁有五年行銷經驗的千禧世代專業人士立刻行動。他設計了一套外送員制服，列出夢想公司名單，並為每盒甜甜圈準備一份「秘密備忘錄」。花了一周多時間，他親自將甜甜圈送到目標公司門口，偽裝成外送員。

「我總共送出50盒，都是給行銷主管的。」Yla告訴 BBC，「許多時候，接待人員會直接將甜甜圈交給目標主管。有時他們被叫到接待區，我則能親自遞交，並解釋我的真正目的。」

當主管打開甜甜圈盒子，會看到這句話，「大多數履歷都被丟進垃圾桶，但我的，進了你的肚子。」同時附上履歷和 LinkedIn 連結。為了增加曝光度，Yla甚至主動將這創意行銷故事爆料給媒體。

這場別出心裁的行動讓他獲得至少10場面試。盡管最終因無法取得工作簽證 而返回歐洲，Yla後來仍成功成為Uber競爭對手Bolt的總監。

多年後，這場「甜甜圈履歷行動」再度在社群媒體 爆紅，反映出當前就業市場的嚴峻現實。許多網友視其為求職靈感，為困境中的年輕人帶來一絲希望。

一則在 Facebook 獲得近9萬讚的貼文寫道，「這是絕佳的行銷手法，也提醒我們：有時候，跳出框架、展現風格，才能成功。」

就業門愈來愈高，Z世代必須更有創意

千禧世代是史上受教育程度最高的一代，Z 世代緊隨其後，但他們的經濟前景與就業機會，遠不如 X 世代畢業生樂觀。

如今，實習職位大幅改變，有些甚至開出六位數年薪，與千禧世代曾經經歷的「無薪打雜」截然不同。但即便如此，畢業後真正踏入職場仍難度攀升。

英國教育部數據顯示，十年前有94%畢業生能在一年內找到工作或繼續深造，然而到了2024年，只有59%畢業生在15個月內找到全職工作，許多人依賴失業補助度日。

美國目前超過400萬名 Z 世代失業，中國政府亦指出，截至今年2月，每6位年輕人中就有1位失業。

調查也顯示，2025屆畢業生中有57%對職涯前景感到悲觀，較前一年的49%明顯上升。

Z世代用創意求職，確實奏效了

在求職戰場上突圍的Z世代，正用意想不到的方式爭取優勢，像Yla的甜甜圈履歷一樣。

財星報導，一位年輕求職者Basant Shenouda在歷經六個月求職失利後，開始追蹤招聘人員參加的會議，主動當志工，只為親手遞出履歷，最終獲得 LinkedIn實習機會。

另一位求職者Ayala Ossowski在披薩店打工時，戴著大學棒球帽，當客人詢問時便推銷自己，最終進入Cisco工作。Ossowski告訴財星，「這個市場充滿優秀人才，唯有靠創意，才能真正脫穎而出。」