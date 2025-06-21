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明州議員遇襲／霍爾曼愛犬也中彈 「在天堂繼續作伴」

記者胡玉立／綜合報導
明尼蘇達州眾議長梅麗莎·霍爾曼和愛犬吉伯特同時遇襲；幾天後，這隻受過服務犬訓練的黃金獵犬因傷勢過重，家人不得不將牠安樂死。(美聯社)
明尼蘇達州眾議長梅麗莎·霍爾曼和愛犬吉伯特同時遇襲；幾天後，這隻受過服務犬訓練的黃金獵犬因傷勢過重，家人不得不將牠安樂死。(美聯社)

明尼蘇達州前州眾議長梅麗莎·霍爾曼(Melissa Hortman)夫婦14日凌晨在家中遭槍擊身亡，他們的愛犬吉伯特(Gilbert)也同時遇襲、中彈受傷；幾天後，這隻受過服務犬訓練的黃金獵犬因傷勢過重，家人不得不將牠安樂死

吉伯特傷重過世的消息獲得非營利組織「可靠爪爪」(Helping Paws)證實；「可靠爪爪」在明州伊甸草原(Eden Prairie)專門繁殖訓練和安置服務犬，以協助殘障人士、急救人員及罹患創傷壓力症候群的退伍軍人。

該組織表示，霍爾曼曾為「可靠爪爪」擔任寄養家庭訓練師，她協助撫養的拉布拉多犬「米妮」(Minnie)現在是一名退伍軍人的服務犬。「吉伯特」當初也是由霍爾曼撫養訓練，但據稱因為吉伯特「太過友善」，不適合當服務犬，後來被霍爾曼一家收養為寵物。

「可靠爪爪」成員得知吉伯特過世後，在臉書分享吉伯特與霍爾曼生前合照，並發文表示，霍爾曼過去一直以多種方式服務社區，她是「可靠爪爪」的寄養家庭訓練師、鄰居和朋友；他們緬懷霍爾曼的善良和同情心，她始終致力於讓世界更美好。

明州眾議會議員艾琳·科格爾(Erin Koegel)也在社群媒體X平台發文透露，吉伯特在槍擊案中受重傷後，霍爾曼夫婦的成年兒女蘇菲(Sophie Hortman)和科林(Colin Hortman)決定讓牠安樂死。

科格爾寫道，「吉伯特無法倖存。梅麗莎很愛這隻狗。她把牠訓練成服務犬，後來牠中途輟學，當時她很高興牠沒有及格，因為這樣就可以把牠留在身邊。如今她也需要牠在天堂和她作伴。」

蘇菲和科林16日晚間發表聲明表示，紀念父母的其中一種方式是「養一隻狗」，「黃金獵犬會很理想，但任何犬種都可以。」

「可靠爪爪」組織打算設立基金，紀念霍爾曼一家和吉伯特；所籌得的款項將用於為患有創傷壓力症候群的退伍軍人和急救人員，安置服務犬。

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