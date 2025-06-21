明州議員遇襲／警察上門要開門嗎？先撥911報警求證

遇刺的明州眾議會前議長霍爾曼住家前廊監視器拍到兇手博爾特偽裝成警察，深夜找上門。(明尼蘇達聯邦地區法院)

明尼蘇達州 眾議會前議長霍爾曼(Melissa Hortman)與其夫婿，以及州參議員霍夫曼(John Hoffman)夫婦，都是被假警察真兇手在半夜騙開門，造成二死二傷的慘劇，不禁引發「警察上門定要開門嗎」的問題，對此專家表示有很多方法可以查證對方身分，最好的辦法就是撥911報警電話再三確認。

今日美國報(USA Today)報導，曾任警員的佛羅里達州立大學榮譽教授柯克姆(George Kirkham)表示，警察半夜來敲門，一般民眾大概都沒武裝而且睡意朦朧，即便受過專業經驗，只怕也會不覺有異而開門；霍爾曼夫妻都是很聰明的人，警覺性超過一般人，結果還遇害，不禁提醒大家要更加小心。

美國公民 自由聯盟(ACLU)建議，若真有警察來敲門，先隔著門要求對方出示身分證明，另外，除非警察向你出示法院簽署的令狀，明確列出你的住址是搜索地點、你的姓名逮捕對象，否則沒必要放他們進門。

曾擔任過檢察官的辯護律師羅培茲(Marc Lopez)指出，只有在很罕見的情況下，警察才會突如其來出現，想進入你家門口；這些狀況包括追捕凶嫌、聽到尖叫聲或屋內有緊急事件跡象，不然就得持有法院命令。除非有緊急狀況，不然警方無權進入你房子，他奉勸民眾別開門，沒有回應的義務。

明尼蘇達州警方建議緊張兮兮的民眾，假如有人自稱警察，出現在你家，民眾可以撥打911電話，核實是否真有其事。明尼亞波里斯警局6月14日在臉書貼文說，「除非由調派中心得到確認，不然留在你車內或家中，不搖下窗、不打開門，是沒問題的。」

當然，即使是真警察也未必有耐心等候屋主打911電話求證，甚至可能試圖強行進入屋內。這時候屋主如果亮出武器，可能會使情況變得更糟。

2023年4月5日午夜前不久，新墨西哥州 一名警察獲報前往處理一起家庭糾紛，結果找錯門，屋主應門時手裡拿著一把槍，員警立刻開火，屋主當場身亡。

2020年3月13日，肯塔基州一批便衣警察在調查毒品案件時，突襲一戶公寓，沒敲門就破門而入。住戶布里歐納·泰勒(Breonna Taylor)的男友誤以為遭到打劫，開槍警告。警察立即還以20幾發子彈，兩人當場喪命；事後警方在現場並未發現任何毒品。

柯克姆指出，「最安全的做法便是撥打911電話。」