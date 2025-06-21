明州議員遇襲／警察上門要開門嗎？先撥911報警求證
明尼蘇達州眾議會前議長霍爾曼(Melissa Hortman)與其夫婿，以及州參議員霍夫曼(John Hoffman)夫婦，都是被假警察真兇手在半夜騙開門，造成二死二傷的慘劇，不禁引發「警察上門定要開門嗎」的問題，對此專家表示有很多方法可以查證對方身分，最好的辦法就是撥911報警電話再三確認。
今日美國報(USA Today)報導，曾任警員的佛羅里達州立大學榮譽教授柯克姆(George Kirkham)表示，警察半夜來敲門，一般民眾大概都沒武裝而且睡意朦朧，即便受過專業經驗，只怕也會不覺有異而開門；霍爾曼夫妻都是很聰明的人，警覺性超過一般人，結果還遇害，不禁提醒大家要更加小心。
美國公民自由聯盟(ACLU)建議，若真有警察來敲門，先隔著門要求對方出示身分證明，另外，除非警察向你出示法院簽署的令狀，明確列出你的住址是搜索地點、你的姓名逮捕對象，否則沒必要放他們進門。
曾擔任過檢察官的辯護律師羅培茲(Marc Lopez)指出，只有在很罕見的情況下，警察才會突如其來出現，想進入你家門口；這些狀況包括追捕凶嫌、聽到尖叫聲或屋內有緊急事件跡象，不然就得持有法院命令。除非有緊急狀況，不然警方無權進入你房子，他奉勸民眾別開門，沒有回應的義務。
明尼蘇達州警方建議緊張兮兮的民眾，假如有人自稱警察，出現在你家，民眾可以撥打911電話，核實是否真有其事。明尼亞波里斯警局6月14日在臉書貼文說，「除非由調派中心得到確認，不然留在你車內或家中，不搖下窗、不打開門，是沒問題的。」
當然，即使是真警察也未必有耐心等候屋主打911電話求證，甚至可能試圖強行進入屋內。這時候屋主如果亮出武器，可能會使情況變得更糟。
2023年4月5日午夜前不久，新墨西哥州一名警察獲報前往處理一起家庭糾紛，結果找錯門，屋主應門時手裡拿著一把槍，員警立刻開火，屋主當場身亡。
2020年3月13日，肯塔基州一批便衣警察在調查毒品案件時，突襲一戶公寓，沒敲門就破門而入。住戶布里歐納·泰勒(Breonna Taylor)的男友誤以為遭到打劫，開槍警告。警察立即還以20幾發子彈，兩人當場喪命；事後警方在現場並未發現任何毒品。
柯克姆指出，「最安全的做法便是撥打911電話。」
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