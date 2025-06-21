明州議員遇襲後…多名國會議員收到匿名披薩 聯邦調查

威斯康辛州議會大廈最近加強安檢措施，想要進場旁聽聽證會的民眾，都須經過搜身。(美聯社)

明尼蘇達州發生兩起政治暗殺事件後，多名國會議員收到匿名人士訂購的外送披薩，聯邦當局已著手調查；相關威脅讓各級民代人人自危，多州議會加強安檢措施。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，國會消息人士透露，多名議員在官邸收到不明披薩外送，令人憂慮是否隱含威脅訊息。

眾院 議長強生(Mike Johnson)辦公室表示，兩黨眾議員都曾收過不請自來的披薩外送；消息人士透露，國會警察局的現任和前任警長也曾收到過。

國會警察發出聲明表示，「近期的披薩外送事件令人不安，凸顯我們面臨的威脅情勢日益嚴峻，我們不會容忍任何針對民選官員的暴力與威脅」。

國會警察表示，正與聯邦、州與地方執法單位合作偵查，但拒絕透露詳情，以免出現模仿犯。

國會消息人士表示，上周末明州 當局正忙著緝凶時，許多政治人物住家收到了訂購者不詳的披薩。雖然在明州暗殺事件發生前，部分民代也遇到過住處收到不明披薩的情事，大多都當成惡作劇，一笑置之；但最近由於時機敏感，不敢掉以輕心。

另據「美聯社」報導，威斯康辛州議會是全美最開放的州議會大廈之一；州政府委員會(Council of State Governments)2021年的一項報告顯示，威州是允許隱密攜武(concealed carry)進入議會大廈的七州之一，另有36個州禁止隱密攜武進入議會大廈。

威州議會大廈的訪客近期依然毋須經過金屬探測器檢查便進入議會，但欲旁聽參議會聽證的對象，則需經過額外安檢。

57歲的博爾特(Vance Boelter)14日在明尼亞波里斯郊區槍殺州眾議會前議長霍爾曼(Melissa Hortman)及其夫婿馬克(Mark Hortman)，並開槍擊傷明州參議員霍夫曼(John Hoffman)伉儷，博爾特15日於明州西布利郡(Sibley County)落網。

檢察官表示，博爾特還有數十個潛在目標，包括威州的州議員與聯邦公務員；威州議員18日會商加強保全措施；部分人希望盡量維持議會對大眾開放，但也擔心議員及議會職員面臨的威脅與日俱增。

多數州議會已休會，但威州等尚有議程的州採取緊急措施強化維安。

北卡羅來納州 議會警察局長16日發電郵通知議員，警方已制定加強安全計畫，將盡最大努力維護每個人的安全。