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退休家庭財富分6等級 你家在哪個等級？

記者顏伶如／綜合報導
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根據分析，屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六個等級，而126萬元則是保障舒適晚年生活的「神奇數字」。(美聯社)
根據分析，屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六個等級，而126萬元則是保障舒適晚年生活的「神奇數字」。(美聯社)

理財機構「西北互惠」Northwestern Mutual調查分析，退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級，而126萬元則是保障舒適晚年生活的「神奇數字」。

美國民眾平均退休年齡為66歲，65歲以上民眾可以參加俗稱紅藍卡聯邦醫療保險計畫(Medicare)，「西北互惠」調查以65歲到69歲年齡民眾家庭淨資產為研究標的；淨資產的定義是所有資產扣除負債之後的餘額。

根據聯準會2022年消費者財務調查(Survey of Consumer Finances)數據，「西北互惠」將屆臨退休年齡家庭財富分成六個等級：

1.財務脆弱(Financial vulnerable)：家庭淨資產6萬9500元以下

同齡族群相較，家庭淨資產6萬9500元以下民眾位居財富排行榜最後25%，高度依賴社會安全網計畫例如社安金、紅藍卡過日子，禁不起財務衝擊。

2.中下階級(Lower middle class)：家庭淨資產6萬9500元-39萬4300元

根據聯準會數據，65歲至69歲民眾家庭淨資產中位數(median net worth)為39萬4000元。這個族群雖不至於財務脆弱，但距離舒適過退休生活卻有遙遠距離，必須精打細算控制家計。

3.穩固中產階級(Solidly middle class)：家庭淨資產39萬4300元-116萬元

這個區段的民眾在同齡族群財富排行榜位於中上段的50%到75%之前，生活較為舒適，但如果絕大多數資產都綁在不動產，例如房屋或私人生意，就必須為晚年生活開闢現金收入來源，也要維持保守的花錢習慣，以免退休資金用罄。

4.中上階級(Upper middle class)：家庭淨資產116萬元-290萬元

位於這個區段的民眾算是「正式屬於中上階級」，有可能達成了對絕大多數美國人來說能過舒適退休生活的「神奇數字」目標。中上階級幾乎可以確定過著舒適退休生活，但可能陷入生活型態通膨(lifestyle inflation)、產生不必要的揮霍，財務安全受到破壞。

5.富裕(Affluent)：家庭淨資產290萬元以上

65歲至69歲民眾在同齡族群財富排行最前段10%，可以稱為富裕家庭。這些退休族經常是銀行家、律師、企業總裁或企業負責人，習慣於高消費生活，花錢不受限制。如果要進入這個區段，必須長年努力儲蓄、審慎投資。

6.頂端1%(Top 1%)：家庭淨資產2170萬元以上

同齡族群只有1%家庭淨資產達到2170萬元以上。這些頂端民眾對退休生活的考量重點通常在於財產分配、如何節稅以及遺產安排。

退休 聯邦醫療保險 紅藍卡

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