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從401(k)領40萬買房 竟欠稅14萬…59歲半前提領是下下策

編譯周芳苑／綜合報導
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華盛頓州一名男子從401(k)退休帳戶提領40萬元買房，以為不必借房貸，沒想到因提早領退休儲蓄必須補稅14萬元，如意算盤落空。(圖／123RF)
華盛頓州一名男子從401(k)退休帳戶提領40萬元買房，以為不必借房貸，沒想到因提早領退休儲蓄必須補稅14萬元，如意算盤落空。(圖／123RF)

華盛頓州斯波坎(Spokane)男子馬提(Marty)從401(k)退休帳戶提領40萬元買房子，以為不必借房貸，是明智之舉，沒想到因提早領退休儲蓄必須補稅14萬元，無債一身輕的如意算盤落空。

馬提報稅時才發現欠稅14萬元，他原以為領40萬元時已支付所有費用和稅金。

理財專家指出，馬提有若干籌錢管道，包括使用房屋淨值信貸額度(HELOC)或信用卡、動用6萬元儲蓄、或向銀行申請個人貸款

但專家提醒，最好不要採用房屋淨值信貸額度或信用卡；因為HELOC利率有時高得離譜，信用卡利率甚至更高、波動性更大，債務恐快速增加。

專家一致建議馬提先動用儲蓄，再借個人貸款，盡快償還國稅局稅款；專家說，寧可欠銀行錢，也不要欠國稅局。欠國稅局錢可能導致巨額罰款、利息、以及日後解決問題時的漫長等待。

提早動用401(k)是下下策，應盡量避免。

專家說， 年滿59歲半之前從401(k)帳戶中提款往往會帶來嚴重後果，負面的影響會延續到將來。

例如， 59歲半前從401(k)帳戶提取2萬元，其中2000元將視為罰款繳給國稅局，假設所得稅率22%，還須繳納4400元所得稅，兩者相加就是6400元，占提領金額32%，實際可用部分僅1萬3600元。

另有其他長期影響。包括潛在的投資成長損失。提前提領2萬元，以平均年成長率7%的複利推估，25年後可能增加為至少8萬元。其次是報稅時受衝擊，提前提取退休金時如未預扣正確金額，往往報稅才會發現欠稅數千元，不盡快繳納便會被課徵罰款和利息。

某些情況下，提早提領401(k)確實是解決燃眉之急的好方法。例如為避免喪失抵押品贖回權或被趕出住家、失業而且沒有儲蓄或無法獲得信貸、殘疾或死亡(遇到這種情況可能可免罰款)、因生活困境而提款(可免10%罰款，但仍須補繳所得稅)。

專家建議，動用退休金前先考慮選擇緊急儲蓄、借個人貸款或向信用合作社求援，如果收入足以還貸款，可申請房屋淨值貸款，另可考慮出售非退休投資如經紀帳戶。

理財專家建議，買房可先動用存款，再向銀行貸款；提早動用401(k)是下下策，應盡...
理財專家建議，買房可先動用存款，再向銀行貸款；提早動用401(k)是下下策，應盡量避免。寧可欠銀行錢，也不要欠國稅局。(美聯社)

退休金 貸款 401(k)

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