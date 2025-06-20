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搖滾歌手2.75億遺產信託 遺孀想踢走「共同信託人」反被告一狀

編譯廖振堯／綜合報導
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輕搖滾歌手吉米巴菲特生前為妻子珍·巴菲特設立信託，管理其遺產，希望她能無後顧之憂；但珍仍不滿財務安排並告上法院。(美聯社)
輕搖滾歌手吉米巴菲特生前為妻子珍·巴菲特設立信託，管理其遺產，希望她能無後顧之憂；但珍仍不滿財務安排並告上法院。(美聯社)

2023年過世的歌手吉米巴菲特(Jimmy Buffett)，以輕鬆活潑海灘風歌曲而聞名、但他同時也是位成功的生意人；除了歌曲版權外，吉米巴菲特還留下了房屋、汽車、飛機及以他熱門歌曲「瑪格麗塔村(Margaritaville)」命名的連鎖飯店餐館品牌，遺產價值達2億7500萬元。盡管他作了周詳的身後規畫、設立信託管理資產，遺孀珍·巴菲特(Jane Buffett)仍不滿安排並告上法院。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，吉米的遺囑最初寫於30多年前，並在2017年和2023年兩次修訂，其中指示將其大部分資產置於婚姻信託(marital trust)，法律文件稱是為了「妻子餘生的唯一利益」而設立信託。他們的三個孩子薩凡納、德萊尼、卡梅隆(Savannah, Delaney & Cameron)是該信託的剩餘受益人，珍去世後他們將獲得所有資產。

吉米同時指定了他30年來的會計師、財務顧問兼品牌經理莫森特(Richard Mozenter)作為共同受託人(co-trustee)，與珍一起管理信託，這也是裂痕的起頭。

珍上周在洛杉磯提告，要求將莫森特從婚姻信託中除名，指控莫森特一直「公開敵視和對抗她」，並拒絕向她提供信託及財務狀況的詳細資訊，且每年還收取高達170萬元的管理費用但仍管理不善；預計收入僅為200萬元，意味著年回報率不到1%。根據珍的訴訟文件，莫森特承認瑪格麗塔村過去18個月轉存了1400萬元到信託中，但拒絕做未來預測。「基於該分析，莫森特告訴珍，婚姻信託的收入不會支付她的年費，還建議她考慮做些調整。」

莫森特則在佛州提起訴訟，指控珍在他管理信託的過程中「完全不配合」，不僅干涉商業決策、拒絕與他會面，且「只為自身利益行事」，違反了受託責任。

吉米本可讓珍成為唯一受益人和唯一受託人，但選擇指派共同受託人，此做法亦很普遍。有時是繼承者財務管理能力不足，有時則是懶得處理細節。莫森特說，吉米在世時便經常表達他很擔憂珍管理和控制資產的能力，才「小心翼翼地建立一個珍無法實際控制的信託」，而這卻讓珍非常生氣。

巴菲特 佛州 洛杉磯

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