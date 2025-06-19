我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

無須大學文憑 美國這些技術工年薪有6位數

編譯中心／綜合報導
航管員是高壓的重要工作，平均年薪為17萬9000元。(美聯社)
航管員是高壓的重要工作，平均年薪為17萬9000元。(美聯社)

「學歷愈高、薪水愈高」似乎不是不變的原則，美國部分技術性工作無須大學文憑就能年收六位數，這些工作應徵的人相對少，但需求愈來愈多，因此雇主不斷加薪求才，有的人可以年賺將近24萬元；專家說，藍領工作是年薪六位數的捷徑，鼓勵年輕人從事技術性工作。

每日郵報(Daily Mail)報導，愈來愈多人追求大學文憑，結果大學畢業生滿街跑，導致白領職缺僧多粥少。有些年輕人乾脆不讀大學，避開巨額學生貸款，改為從事不需大學學歷但需要實務訓練的技術工作，因為這些職業嚴重缺工人，例如傳統水電工、專業電梯維修工以及商業飛行員。

可駕駛包機、滅火和進行救援的商業飛行員已經到全國缺工的程度，但需求仍不斷增加，因此他們的平均年薪為11萬3000元，更有人年薪高達23萬9000元。

另一個缺工但高薪的職業是航空交通管制員，這是個高壓的重要工作，需要經過特殊訓練，符合資格者不多，平均年薪為17萬9000元。

可駕駛包機、滅火和進行救援的商業飛行員，已經到全國缺工的程度。（美聯社）
可駕駛包機、滅火和進行救援的商業飛行員，已經到全國缺工的程度。（美聯社）

即便在科技領域，也不是所有工作都需要大學學歷。各行業都在找網頁開發和平面設計的人才，如果會編碼或程式設計，不用在大學花費四年時間就有機會獲得高薪，這類工作的薪資中位數不到10萬元，但高薪者可以年賺約17萬6000元。

特效動畫師也是年收六位數且不需要大學文憑的工作，有些高薪者年收約17萬元，雖然很多特效動畫師和數位藝術家會選擇完成該領域的短期文憑課程，但這不是被看重的求職條件，因為在這類行業中，正式教育不重要，擁有優良的作品才最重要。

還有一些年薪六位數的工作是很多高中生從沒想過的，例如電梯和手扶梯安裝員，平均年薪都超過10萬元，根據勞動統計局的數據，這是2023年全美國薪水最高的技術工作，但相關工作環境很辛苦，工時長、高空作業、空間狹小，每年職缺也不多，一年約2100個。

MikeRoweWorks基金會努力改變對技術工的觀感，鼓勵年輕人學得一技之長，該會執行長若威（Mike Rowe）指出，「藍領是邁向六位數薪水的捷徑」。

貸款

上一則

AI崛起 大企業裁員盼提高效率 雇主觀念轉變：過多員工將拖累發展

下一則

美國失業率4%寫新低？智庫說真話：是24%

延伸閱讀

川普喊話伊朗「無條件投降」 美國參戰論甚囂塵上

川普喊話伊朗「無條件投降」 美國參戰論甚囂塵上
美恐用「碉堡剋星」助以色列 學者憂伊朗代理組織反擊

美恐用「碉堡剋星」助以色列 學者憂伊朗代理組織反擊
泰財政部長：本周將與美國啟動貿易談判

泰財政部長：本周將與美國啟動貿易談判
稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

熱門新聞

前國務卿喜萊莉·柯林頓的長年貼身幕僚艾比汀(左)與億萬富翁索羅斯(George Soros)之子亞歷克斯·索羅斯。(美聯社)

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

2025-06-17 16:10
明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡。（美聯社資料照）

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

2025-06-14 12:05
財長貝森特11日出席眾院籌款委員會聽證會。（美聯社）

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

2025-06-12 09:17
美國明尼蘇達州兩起政治暗殺的槍手博爾特15日晚間落網。(美聯社)

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

2025-06-15 23:13
國土安全部官員12日透過電郵宣布暫停農場、餐廳、旅館的無證移民掃蕩，但16日出現政策大轉彎，下令恢復掃蕩行動。（路透）

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

2025-06-17 09:25
屆臨退休年齡的美國民眾財富狀況可分成六種等級。（美聯社）

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

2025-06-13 10:54

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮