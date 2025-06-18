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102歲芝加哥人瑞機場受訪暴紅 長壽祕訣是這個

編譯莊瑞萌／綜合報導
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102歲史提柏分享她的生活哲學：一步步堅持走下去，找出生活中的幽默，為每一棵樹感謝，為生命感謝。（美聯社）
102歲史提柏分享她的生活哲學：一步步堅持走下去，找出生活中的幽默，為每一棵樹感謝，為生命感謝。（美聯社）

一次在芝加哥機場的偶然相遇，讓102歲的碧翠絲·史提柏(Beatrice Stieber)成為意想不到的網路紅人，她關於人生的簡單哲學也因此得以傳播給全球數百萬人。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)記者大衛·貝格諾(David Begnaud)今年稍早在機場轉機時，偶然遇到史提柏。他們即興錄製的訪談影片，在社群媒體上吸引近900萬次觀看及超過1萬7000則留言。「我的祕訣就是態度與感恩(attitude and gratitude)，」史提柏首次受訪時向貝格諾表示，「態度與感恩，態度與感恩。」

廣大的迴響促使貝格諾再次返回芝加哥拜訪史提柏，她自1953年起便定居於此。盡管年逾百歲，史提柏依然過著積極的生活，她在公寓大樓獨立居住超過40年，自行採購日用品，也親自仔細清潔住家。大樓經理肯(Ken)表示，她的頭腦非常敏銳，絕對看不出她已經超過100歲。史提柏笑說：「大家總以為我才70歲。不僅如此，有幾個70歲的人反而看起來像102歲。」

史提柏與已故丈夫羅伯特(Robert)兩人結婚52年，育有兩子，分別是77歲的傑伊(Jay)與68歲的迪恩(Dean)，她一直到98歲才不再開車。歷經一個多世紀的人生經驗，她對生活的哲學依舊單純且令人耳目一新，「一步步堅持走下去，找出生活中的幽默，為每一棵樹感謝，為生命感謝，」她說，「生命就是奇蹟。」網路暴紅之後，意外的聯繫隨之而來。許多紐約長島新澤西州的粉絲打電話給史提柏，告訴她這則感恩訊息如何改變了他們的生活。

例如，新澤西州居民卡梅爾(Carmel)就說：「她讓我的生活變得更美好。我以前常常有些沮喪，但看到她之後，我想要好好生活。」

貝格諾此次拜訪以慶祝史提柏102歲半生日的聚餐結束，她在最喜愛的芝加哥餐廳與家人共同慶祝，這也是一位堅信每個時刻都值得慶賀的人最適合的致敬方式。

許下生日願望時，史提柏說：「感謝上帝賜下的一切。」意料之外的網路聲量並未改變史提柏的心態，盡管她承認突如其來的關注有些難以負荷。「我接到了100萬通電話，」她表示，「我從未想像過會有這樣的迴響。」

史提柏網路暴紅之後，許多粉絲紛紛表示，她的感恩訊息改變了他們的生活。（美聯社）
史提柏網路暴紅之後，許多粉絲紛紛表示，她的感恩訊息改變了他們的生活。（美聯社）

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