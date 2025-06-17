上市中企募股詐騙 炒高拋售、股價崩跌 投資人慘賠

司法部將加強打擊在美國上市的中國小公司股票的詐騙技倆。圖為紐約證券交易所。(歐新社)

聯邦金融業監管局(FINRA)等有關當局早於2022年向市場發出警告，有一些中小企業在美國首次公開募股(IPO)，實際上是拉高出貨(pump-and-dump，指通過吹捧來推高股票價格，然後迅速拋售以獲取利潤，而讓其他投資者蒙受損失)的詐騙陷阱，投資者應該避開。

FINRA指出，涉事的IPO多數是估值低於1億元、集資規模不到2500萬元的企業，其中大部分來自中國，它們會將高達90%的股票分配給主要位於香港 的外國經紀商，炒高股價後拋售，不法分子更透過短訊及社交媒體引誘他人「投資」。

儘管警告多年，納斯達克也剎停多家中國小型公司上市，但類似詐騙陷阱卻愈演愈烈。

聯邦司法部 刑事部門負責人加萊奧蒂(MatthewGaleotti)表示，該部門「已成立一個團隊，負責識別及打擊這些不法行為者，並在可能的情況下追回受害者的資金」。

跟許多其他網路詐騙不同，受害者購買的是真實在美國、香港等地上市公司的股票，然而這些公司上市後，股價炒高隨即急瀉甚至停止運作。

自2020年以來，近60家中國公司在納斯達克上市，每家公司的融資額不超過1500萬元，數據顯示，在過去兩年，這類公司超過三分之一曾單日股價急跌最少50%。另有17家在香港上市的公司，市值在一天內蒸發了一半。香港證監處及警方也曾對部分公司展開調查。

芝加哥聯邦檢察官辦公室目前刑事檢控中國博雅教育控股公司(CLEUF)，即是典型的詐騙案。

這家公司自稱面向中國大學生開設國際學習項目，2024年12月透露從30位「大投資者」集資2100萬元，他們以每股約13美分的價格購買1.6億股股票。他們在社交媒體吹噓股價必升無疑，有600個投資者上當購入後，他們即拋售超過5000萬股，獲利超過4.8億元，股價隨即崩跌。

其中一個受騙者是猶他州 的大學教授林德斯特羅姆(BradenLindstrom)，他在3月底投資了8.2萬元。4月1日當股價觸及8元的高價後，股價跌至不到1元。聯邦當局沒收拋售股票非法所得2.14億元，七名交易員被控電匯和證券詐欺，其中五人來自馬來西亞，兩人來自台灣。