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維修和隱藏費用高昂 讓45%屋主感到沮喪

編譯尤寶琪／綜合報導
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調查顯示，約45%的屋主對目前的房屋抱有遺憾；最常抱怨且感到沮喪的地方，就是房屋的高昂維護成本和隱藏費用。(美聯社)
調查顯示，約45%的屋主對目前的房屋抱有遺憾；最常抱怨且感到沮喪的地方，就是房屋的高昂維護成本和隱藏費用。(美聯社)

現在要買房子，比以往都要更加困難，就連那些成功晉升為有房階級的人，也常常後悔自己當初的買房決定。

根據金融數據網站Bankrate最近一項調查，有約45%的屋主對目前的房屋抱有遺憾；而他們最常抱怨且感到沮喪的地方，就是房屋所需的高昂維護成本和隱藏費用。

根據Bankrate的2024年6月「擁房隱性成本調查」(Hidden Cost of Homeownership Survey)結果，一名典型的美國屋主，每年在非房貸上的擁房支出上，得花費超過1萬8000元；且在像夏威夷加州等州，費用甚至會更高，達到每年2萬9000元左右。

這些包括了網路費、房產稅和維護費等費用，通常在選購房屋時，都非首要考慮因素。但對於那些用了較高的預算才買下房屋的人來說，這些費用就可能會造成一些嚴重的難題。

Bankrate資深經濟分析師哈姆里克(Mark Hamrick)指出，這就是為什麼把持續性的擁屋成本納入你的預算中，是一件非常重要的事，能讓你不至於預算「失控」。

如果沒有充足的財務緩衝，那你可能會因突然面臨意外支出，而迫使你得放棄必要的房屋升級或維修，甚至因此陷入債務。

房產專家建議，避免產生意外維修成本的方法，就是徹底評估房屋的潛在缺陷。(美聯社)
房產專家建議，避免產生意外維修成本的方法，就是徹底評估房屋的潛在缺陷。(美聯社)

至於要如何避免高昂房屋維護成本？根據住宅房產平台Zillow的建議，避免意外維修成本的方法，就是徹底評估房屋的潛在缺陷。

Zillow指出，這種檢查能幫你在入手房屋前，對房屋需要維修的地方，有更全面的瞭解；額外支付檢查費用的好處是，你可以將這筆維修費用，協商計入售價，或讓賣家先處理好。

另外，即使在購房時就先將維修給處理好，也逃不了後續的維護；Zillow強調，定期且持續性的維護，會比讓情況惡化到最糟在處理更划算。

哈姆里克指出，所有潛在購屋者在倉促購屋前，都應該全面考量一下自己的財務需求和目標，並強調，「租房沒啥不好的」。

購屋最好按照自已的步調來進行，好確保這真的是最適合你的下一步，因為買房不僅意味著要擁有足夠的現金儲蓄，來支付前期和後續費用，同時還代表著你已準備好要承擔擁有房產所帶來的所有責任。

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