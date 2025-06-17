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木構混凝土建摩天大樓 密爾瓦基市「Ascent」未來建築新標竿

編譯廖振堯／綜合報導
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密爾瓦基市中心；Ascent大樓位於市中心北邊。(美聯社)
密爾瓦基市中心；Ascent大樓位於市中心北邊。(美聯社)

在威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)洋基山(Yankee Hill)社區，有一座284呎高(約86.5公尺)的豪華公寓大樓「Ascent」，它是同類建築中首座、也是世界上最高的木構混凝土(timber-concrete)複合構法的建築，成本和碳足跡都比鋼筋水泥建築更低，開發商希望能推廣此工法，成為未來建築的新標竿。

鄰近密爾瓦基市中心的豪華公寓大樓「Ascent」，高284呎，是世界上最高的木構...
鄰近密爾瓦基市中心的豪華公寓大樓「Ascent」，高284呎，是世界上最高的木構混凝土複合構法建築。(Ascent管理中心官網)

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，Ascent的開發商之一戈克曼(Tim Gokhman)表示，木構混凝土建築成本與傳統建築相當，但比鋼筋混凝土建築更具優勢。「混凝土不精確、勞力密集，而且碳足跡很大。鋼材也有它的優勢，它的延展性比混凝土和木材好得多，但它更重，而且碳足跡最大。」據美國能源部，鋼鐵和混凝土的生產都會損害環境，其中鋼鐵產生的溫室氣體排放量占全球總量的7%。

Ascent則採用「多層次實木(mass timber)」技術，也就是以壓層、膠合等多種技術粘合而成的預製大型木塊。它比鋼和混凝土更堅固、更輕，而且生產成本更低，也很容易拆卸和回收。Ascent的骨幹便僅由12名工人團隊、花六個月的時間就建造出來。

盡管木材有許多優點，缺點便是易燃。Ascent的樑柱都先送到美國林務署(U.S. Forest Service)設於威斯康辛大學(University of Wisconsin)的林木產品實驗室測試，木材在實驗室裡溫度可達華氏2000度(攝氏1093度)以上的熔爐焚燒，等冷卻下來後工程師就能觀察燒焦程度和深度，了解其耐火等級。

材料工程師哈斯伯格(Laura Hasburgh)稱雖然Ascent用的多層次實木會燃燒，但燃燒速度足夠緩慢，符合建築規範。「我們提供這些數據，以讓他們有信心讓人們在火災發生時，有足夠的時間撤離建築物，且進入建築物的急救人員也免受結構倒塌的風險。」

至於是否有足夠樹木來使現代城市更傾向木構混凝土建築？戈克曼認為足夠，稱森林地被轉用於工業、農業和住宅用途而導致森林地不足的印象，是缺乏林木產品需求所致。戈克曼表示，他們一直希望Ascent是個可以「在全國各地多次重現」的原型。波士頓、克里夫蘭、波特蘭等多個美國城市也正在進行多層次實木建築計畫。

洋基 能源部 波士頓

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