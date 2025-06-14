內州肉品廠80移民被捕 企業按E-Verify聘雇、執法官員回懟

遭逮捕的女性移民。(路透)

國土安全部轄下移民暨海關執法局(ICE )幹員10日在奧瑪哈一家肉品包裝廠逮捕了大約80人，這是川普二度就任以來，內布拉斯加州 最大規模的職場掃蕩行動。該州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)證實，被捕人數約在75至80之間。

遭取締的工廠是葛倫谷食品公司(Glenn Valley Foods)所屬的肉品包裝廠。這家食品的公司主管表示，政府官員的掃蕩行動讓他大吃一驚，因為該公司向來遵守移民相關法規。

葛倫谷食品公司總經理哈特曼(Chad Hartmann)指出，被抓的員工都是根據聯邦政府移民資料庫E-Verify聘雇的，他也就此明確向聯邦執法官員表示，但官員的回答是：「聯邦資料庫系統早已破敗不堪」，有問題不妨聯絡當地國會議員。

一名ICE幹員正在為一名移民做電子指紋掃描。(故透) 葛倫谷肉品包裝廠遭突襲後，廠房已空無一人。民間智庫指出，全美各地肉品包裝廠的工人，一半以上都是移民。(路透)

據路透報導，ICE人員近幾周來，不斷加強執法力度，以便實現川普總統的競選諾言：遣返破紀錄的100萬非法移民 。消息來源說，白宮要求ICE急速提高逮捕人數。

移民權益倡議人士說，ICE人員目前鎖定家得寶(Home Depot)賣場、成衣廠和倉儲庫房等地點，逮捕移民。上周末在南加州的突襲逮捕行動，已引發全國性抗議。

奧瑪哈當地警察說，ICE執行逮捕之前，曾事先通知地方警局；葛倫谷食品公司則表示事先並未接獲通知。哈特曼說，聯邦人員持有拘票，並稱廠內有107名工人使用偽造的文件。

國土安全部在X社媒平台表示，這是川普再度就任以來，在內布拉斯加州發動的最大規模職場取締行動，過程順利，沒有執法人員受傷。

ICE表示，已針對疑似「大規模雇用非法居留在美國的移民」案，啟動刑事調查。ICE發言人說，該局與聯邦執法單位10日根據「大規模雇用無工作授權的外國人」案進行的刑事調查，到葛倫谷食品公司執行聯邦搜捕狀。

民間智庫經濟與政策研究中心(Center for Economic and Policy Research)說，全美各地肉品包裝廠的工人，一半以上都是移民。

內布拉斯加州民權聯盟等倡議社團，對這次掃蕩行動紛紛表示譴責。