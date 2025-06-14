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ICE掃蕩無證客 白宮為什麼盯上「家得寶」？

記者顏伶如／綜合報導
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ICE探員在亞歷桑納州土桑市家得寶停車場逮捕兩名有前科的移民。（路透）
ICE探員在亞歷桑納州土桑市家得寶停車場逮捕兩名有前科的移民。（路透）

目前發生在洛杉磯地區的騷亂，直接的導火線就是移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)武裝探員7日進入洛杉磯郊區的家得寶(Home Depot)賣場搜捕無證移民，引發民眾不滿，衝突因此爆發。

何以居家修繕零售連鎖店龍頭家得寶會成為川普政府掃蕩無證移民行動的焦點，華爾街日報11日報導指出，白宮命令ICE盯緊家得寶，因為家得寶各分店門外經常聚集著等候打零工機會的勞工，如今這種勞力供需關係已被打亂。

一波波掃蕩行動過後，最近在家得寶分店外等待的人數已經減少。白宮要求移民和海關執法局提高遣返人數，包括針對家得寶分店展開掃蕩的遣返人數。

報導指出，在家得寶停車場等待打零工機會的勞工，其中許多人都沒有合法移民身分。日前在新澤西州北部家得寶分店外，少數幾人聚集等候包商提供打工機會，人數明顯比幾個月前減少許多。洛杉磯地區的家得寶兩家分店，保全人員則要求聚集在店外的幾名男子只能停留在人行道上。休士頓都會區的家得寶三家分店，最近則看不到有等候打零工的民眾在店外聚集。

家得寶與打零工族群有著數十年之久的共生關係；建築包商或一般屋主在家得寶採購建材後，往往會順便在店外招募修繕房屋的幫手。家得寶並不為零工的服務背書，但間接提供了打工管道。

不管是支持移民或反對移民的陣營，都曾對家得寶提出批判。某些團體指責家得寶助長無證客打工，也有團體要求家得寶應該為改善無證客打工環境做出更多。

移民探員6日在洛杉磯以西語裔居民為主的西湖(Westlake)社區家得寶分店展開掃蕩行動，引發洛杉磯地區持續數日的抗爭與暴動。

身為川普移民政策重要推手的白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)，5月底要求ICE加快遣返在家得寶停車場、7-Eleven便利商店等地點逮捕的無證客。

家得寶發言人說，不曾接到分店附近將有移民掃蕩的通知，公司也沒有配合移民官員的任何行動。發言人說，家得寶在洛杉磯的區域主管已經通知各個分店經理，如果看到分店附近有任何移民活動，都要在第一時間向公司總部通報；區域主管同時提醒家得寶員工，基於自身安全起見，最好避免跟移民官員互動，受到移民掃蕩影響的地點，家得寶允許員工帶薪休假。

今年4月，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)探員在加州波莫納(Pomona)家得寶分店外至少拘捕九名打工族。法院紀錄顯示，墨西哥移民馬金-里昂(Martin Majin-Leon)在自家商店門口停車場遭到持槍海關與邊境保護局探員逮捕，接下來探員轉往家得寶分店逮捕零工。

「洛杉磯中美洲資源中心」(Central American Resource Center of Los Angeles)執行主任艾瑞瓦羅(Martha Arévalo)說，以前家得寶西湖社區分店停車場經常聚集數百人等著打零工，後來減少到只剩寥寥幾人。

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