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研究發現：幼年染大腸桿菌素 成年增罹癌風險

編譯潘勛／綜合報導
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一名患者正在接受大腸鏡檢查。科學家最近發現，兒童時代感染大腸桿菌素(colibactin)，與成年後提早罹患大腸直腸癌的風險，有強烈關聯。(路透)
一名患者正在接受大腸鏡檢查。科學家最近發現，兒童時代感染大腸桿菌素(colibactin)，與成年後提早罹患大腸直腸癌的風險，有強烈關聯。(路透)

最近刊登在「自然」(Nature)期刊的國際研究指出，科學家發現兒童時代感染一種名為大腸桿菌素(colibactin)的基因毒素，與成年後提早罹患大腸直腸癌的風險，有強烈關聯；過去20年間，54歲以下人口罹患大腸直腸癌的比率大增11%。

新聞周刊(Newsweek)報導，本研究團隊由聖地牙哥加州大學教授亞歷山卓夫(Ludmil Alexandrov)率領，分析11國近1000件大腸直腸癌案例，針對年輕病患的去氧核糖核酸(DNA)突變，發現他們可能在10歲前就遇到大腸桿菌素。

大腸直腸癌一度被視為年齡較長者才會罹患的病變，但是過去20年，54歲以下得到這種癌症的人數激增11%，目前占美國及其他高收入國家確診者的五分之一。很多較年輕癌症患者並沒有家族病史、糖尿病或生活中久坐不動之類的風險因子，讓學界感受到新的急迫感，想了解潛藏在環境裡的助長因素。

學者們發現，幼年就碰到大腸桿菌素，等於留下DNA突變的「時間炸彈」，根本改變世人對癌症風險的認知；隨著年輕人罹患大腸直腸癌比率增加，必須提供可早期查知、預防的策略。

研究發現，40歲以下癌症病患，比起年紀較長的患者，因大腸桿菌素造成基因變化，機率達3到5倍，意味孩提時代碰到病菌可能劇烈加增罹癌風險。

亞歷山卓夫指出，這項研究凸顯某些大腸桿菌會產出的大腸桿菌素，另指出細菌要在腸道環境爭雄勝出，會把大腸桿菌素拿來當「武器系統」；研究另顯示，鄰近的人體細胞DNA會受到傷害。

並非所有體內具備會產出大腸桿菌素細菌的人都會癌症發作。研究指出總人口裡，兩到三成擁有那些細菌。但那些細菌的影響力，還要看整個腸道菌落、飲食習慣、有沒有其他環境誘發因子等因素而定。

研究雖已確定，大腸桿菌素與很早就得大腸直腸癌，有可觀關係，但因果關係還沒確立。專家表示其他部分如剖腹產、哺乳、使用抗生素還有食用超加工食品的比率，都可能影響腸道菌落，還有大腸桿菌造成的威脅。

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