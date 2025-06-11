年薪不到8萬元 33歲亞裔男暢遊33國有祕訣

杜大衛2017年以來，已賺取並兌換100多萬信用卡積分和哩數。（美聯社）

佛羅里達州33歲越南 裔移民後代杜大衛(David Do)承襲父母聰明的省錢習慣，謹慎善用約30張信用卡積分， 2017年以來已賺取並兌換100多萬積分和哩數，年薪不到8萬元卻能暢遊33國；從事社工職業，年紀輕輕已買房，除了房貸，無債一身輕。

杜大衛將所有有效的信用卡像寶可夢集換卡(Pokémon cards)一樣放在塑膠套活頁夾裡，井井有條，還針對每張卡安裝應用程式，追蹤消費和繳款到期日。

杜大衛精通旅遊省錢攻略，稱得上是「旅遊達人」，善用每一張信用卡點數，獲取免費或折扣機票和旅館住宿。

佛羅里達州33歲越裔杜大衛，年薪不到8萬元卻暢遊33國。（路透）

杜大衛為若干醫師診所擔任社工、遠距工作，年薪7.8萬元多用來投資。希望35歲時，旅遊過的國家增至35國。

杜大衛的父母是越南難民，他們很節儉，總是量入為出，助他學到很多理財習慣；父母對他的管教也非常嚴格，讓他有能力獲得獎助學金，2015年從中佛羅里達大學(University of Central Florida)畢業，獲心理學學位，學貸 僅 1 萬元。

畢業後，杜大衛馬上搬回家住，優先還學貸。之後開始工作，發現自己對社工很感興趣， 於是2017年進入邁阿密的巴里大學(Barry University)，兩年後取得碩士學位，背負約4萬元學貸。

杜大衛再次設法積極還債，繼續住在家裡；幾乎把一半以上工資用來還學貸， 2020年初付清最後一筆錢。

還清學貸隔年，杜大衛以3%頭期款在佛州里維拉海灘(Riviera Beach)花18.2萬元買下自住的聯排屋。房貸利率略高於3%，加上503元的屋主協會費(HOA fee)，每月住房成本才剛超過1700美元，水電費156元。

杜大衛樂於兌換信用卡點數，估計每年可旅行七、八次。平常也靠信用卡省錢，每個月針對不同消費類別用不同信用卡；例如3月，餐廳消費都用發現卡(Discover) 支付，獲5%回饋。機票和火車票用第一資本(Capital One)卡支付，到亞馬遜(Amazon)購物則用 Chase Amazon Prime卡支付。

杜大衛還會適時申請新的積點信用卡，比如說必須付學費、付車險、或者要繳一筆大額季稅時，便選用提供高額開卡獎勵的信用卡。

杜大衛目前存有37萬點數，他旅行都選經濟艙，「我是精打細算的旅行者」。他和朋友正規畫造訪烏茲別克、亞塞拜然和喬治亞共和國的旅行。

目前，杜大衛在公司和個人退休 帳戶、應稅經紀帳戶、健康儲蓄帳戶和現金帳戶約累積25萬元。加上儲蓄和投資收益，希望總額能超過100萬元；近期目標是盡量存退休儲蓄，也充實過生活。