想在麻州舒適度日不便宜 4口之家一年要31萬元

四口之家在麻州的年收入要有31萬3000元，才能過上舒適的日子，全美最貴。圖為波士頓居民遛狗。（美聯社）

個人理財網站SmartAsset根據麻省理工學院 「生活工資計算表」（MIT Living Wage Calculator）資料，分析各州舒適度日所需後發現。家庭年收入20萬以下，在美國只能在七州過上舒服的日子，生活費最貴的是麻州 ，四口之家需31萬元才能舒適過日。

麻省理工學院計算表根據一般50/30/20預算比率，也就是五成收入用於「需要」、三成滿足「想要」、二成償債、儲蓄和投資，計算在美國稅前收入要有多少，才能輕鬆度日。

分析報告以四口之家，兩個成年人工作養兩個小孩為例，發現在麻州，四口之家年收入要有31萬3000元，才能過上舒適的日子，麻州也是生活所需收入超過30萬元的唯一一州。緊隨其後的是夏威夷 ，需要29萬4400元。

單身成年人要過得舒適，最貴的是夏威夷，一人年收入要有12萬4467元。圖為檀香山的街道。（美聯社）

SmartAsset說，生活費最便宜的是密西西比州，四口之家年收入只要18萬6700元，就可過得不錯，不過比2024年17萬7800元增加了幾乎5%。其他較容易過日子的州大都在密西西比河以東，離20萬最近而可舒適生活的是路易斯安那州，需19萬9600元。

其他不用20萬就可過得舒服的五州，依序是肯塔基（19萬2941元）、阿肯色（19萬3773）、阿拉巴馬（19萬4522）、西維吉尼亞（19萬5354元）和南達科他（19萬7933元）。

有些州的「舒適度日」費用不升反降，最明顯的就是愛阿華，從去年的21萬1400元降為20萬2700元，降幅約4%；同在中西部的密西根也從21萬4500元降為20萬7600元，降幅3.2%。其他州如德拉瓦、喬治亞、紐約和夏威夷，降幅依序為2.5%、0.9%、0.7%和0.08%。

舒適度日經費漲幅最大的是佛蒙特，從24萬8400元大漲近15.5%為28萬6800元。新澤西和蒙大拿各漲12.5%和11.1%，漲幅也不小。

以全國平均而言，四口之家年收入22萬3100元就可舒適過日子。

單身成年人要過得舒適，最貴的是夏威夷，一人年收入要有12萬4467元，最便宜的是西維州，只要7萬8790元。