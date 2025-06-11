我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森緊急申請法院介入遭駁 國民兵開始在洛杉磯協助ICE執法

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

想在麻州舒適度日不便宜 4口之家一年要31萬元

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
四口之家在麻州的年收入要有31萬3000元，才能過上舒適的日子，全美最貴。圖為波士頓居民遛狗。（美聯社）
四口之家在麻州的年收入要有31萬3000元，才能過上舒適的日子，全美最貴。圖為波士頓居民遛狗。（美聯社）

個人理財網站SmartAsset根據麻省理工學院「生活工資計算表」（MIT Living Wage Calculator）資料，分析各州舒適度日所需後發現。家庭年收入20萬以下，在美國只能在七州過上舒服的日子，生活費最貴的是麻州，四口之家需31萬元才能舒適過日。

麻省理工學院計算表根據一般50/30/20預算比率，也就是五成收入用於「需要」、三成滿足「想要」、二成償債、儲蓄和投資，計算在美國稅前收入要有多少，才能輕鬆度日。

分析報告以四口之家，兩個成年人工作養兩個小孩為例，發現在麻州，四口之家年收入要有31萬3000元，才能過上舒適的日子，麻州也是生活所需收入超過30萬元的唯一一州。緊隨其後的是夏威夷，需要29萬4400元。

單身成年人要過得舒適，最貴的是夏威夷，一人年收入要有12萬4467元。圖為檀香山...
單身成年人要過得舒適，最貴的是夏威夷，一人年收入要有12萬4467元。圖為檀香山的街道。（美聯社）

SmartAsset說，生活費最便宜的是密西西比州，四口之家年收入只要18萬6700元，就可過得不錯，不過比2024年17萬7800元增加了幾乎5%。其他較容易過日子的州大都在密西西比河以東，離20萬最近而可舒適生活的是路易斯安那州，需19萬9600元。

其他不用20萬就可過得舒服的五州，依序是肯塔基（19萬2941元）、阿肯色（19萬3773）、阿拉巴馬（19萬4522）、西維吉尼亞（19萬5354元）和南達科他（19萬7933元）。

有些州的「舒適度日」費用不升反降，最明顯的就是愛阿華，從去年的21萬1400元降為20萬2700元，降幅約4%；同在中西部的密西根也從21萬4500元降為20萬7600元，降幅3.2%。其他州如德拉瓦、喬治亞、紐約和夏威夷，降幅依序為2.5%、0.9%、0.7%和0.08%。

舒適度日經費漲幅最大的是佛蒙特，從24萬8400元大漲近15.5%為28萬6800元。新澤西和蒙大拿各漲12.5%和11.1%，漲幅也不小。

以全國平均而言，四口之家年收入22萬3100元就可舒適過日子。

單身成年人要過得舒適，最貴的是夏威夷，一人年收入要有12萬4467元，最便宜的是西維州，只要7萬8790元。

麻州 夏威夷 麻省理工學院

上一則

錢包應帶多少現金？財務規畫師教你1個方法檢驗

下一則

年薪不到8萬元 33歲亞裔男暢遊33國有祕訣

延伸閱讀

畢業前夕 麻州18歲高中生遭ICE攔停拘捕

畢業前夕 麻州18歲高中生遭ICE攔停拘捕
畢業前夕 麻州18歲高中生遭ICE攔停拘捕

畢業前夕 麻州18歲高中生遭ICE攔停拘捕
麻州炒麵三明治 同時滿足中式、美式味蕾

麻州炒麵三明治 同時滿足中式、美式味蕾
ICE掃蕩庇護州 麻州抓逾1500名無證客 川普任內最大批

ICE掃蕩庇護州 麻州抓逾1500名無證客 川普任內最大批

熱門新聞

加州魚類暨野生動物廳環境學家正在捕撈淡水魚類做研究。最新研究指出，聖地牙哥郡最常見的淡水魚類超過九成已被兩種吸蟲綱寄生蟲入侵，會經由食物鏈進入人體。(美聯社)

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

2025-06-09 02:00
隨著房價升值，全國各地房產稅(property taxes)過去五年跟著水漲船高。（美聯社）

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

2025-06-03 11:22
政府效率部(Department of government efficiency，DOGE)開除太多人而鑄，川普總統急忙修補，如今聯邦政府許多機關紛紛回聘先前遭到逼退或被慫恿參加優離計畫的人員。（美聯社）

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

2025-06-06 09:23
徐伯均。(特派員黃惠玲／攝影)

專訪／芝大台灣教授 徐伯均學霸之路：沒有不勞而獲的天才

2025-06-05 23:22
托波爾發現，接受阻力訓練之後身體比以前更強壯，感覺極棒，平衡感與體態也都變得更好；示意圖，非當事人。（美聯社）

健康活到85歲…「超級老人」長壽關鍵 醫師找到了

2025-06-05 02:00
科技富豪馬斯克(Elon Musk)跟「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營鬧僵斷絕關係，共和黨員紛紛選邊站，在「川馬決裂」當中選擇支持川普總統。（路透）

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

2025-06-06 09:38

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效