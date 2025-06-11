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錢包應帶多少現金？財務規畫師教你1個方法檢驗

編譯莊瑞萌／綜合報導
專家表示，身上帶些現金是有必要的，特別是在數位支付無法使用的情況。（美聯社）
專家表示，身上帶些現金是有必要的，特別是在數位支付無法使用的情況。（美聯社）

根據聯準會最新調查，美國人平均會在錢包放67元現金，但使用現金的頻率正在減少。不過，財務規畫師仍提醒，隨身攜帶少量現金好處多，例如當停電或手機沒電時都能化解沒錢可用的尷尬。

據CNBC報導，2024年有83%消費者表示在過去30天內至少使用過一次現金，相較2023年時的87%有所下降。不過，財務規畫師仍表示，身上帶些現金是有必要的，特別是在數位支付無法使用的情況，無論是停電、手機沒電、店家有刷卡金額限制或只是臨時需要回家的車資，現金都能派上用場。

財務規畫師蘭德(Christopher Rand)表示，應該攜帶多少現金取決於日常習慣。他建議隨身攜帶能應付緊急狀況的一般花費，例如加油、吃飯、停車費或小費所需的金額，但不要多到一旦掉錢便會讓你睡不著的額度，他說，「一般來說50到100元就夠。」

聯準會的調查顯示，美國人平均會在錢包裡放67元現金。（美聯社）
聯準會的調查顯示，美國人平均會在錢包裡放67元現金。（美聯社）

紐約財務規畫師卡羅(Melissa Caro)則表示，她通常會帶60到80元，具體金額視當天活動而定。她解釋說，「如果我知道需要付小費、停車費或到某些只收現金的小店消費，我就會再多帶一些。」她建議一個簡單的檢驗方法，「如果手機丟了，需要坐計程車回家，我身上的錢夠不夠支付呢？」

新澤西州財務規畫師貝克(Leslie Beck)則建議，錢包至少要放50元以應付停電或緊急狀況。她提到，「當珊迪颶風襲擊紐約地區時，自動提款機無法使用，多數地區網路也斷訊，當時只有現金才管用。」

不過現金並不是攜帶愈多愈好，財務規畫師華克(Tipiwa Walker)表示，「錢包裡攜帶大量現金會增加遺失的風險，因為與信用卡不同，現金並沒有信用卡的各種安全保護措施，」但他仍強調，即便不常用，攜帶約50元的小額現金可用來支付小費、少額消費或當科技停擺時的備用方案。

卡羅也補充說，「攜帶現金並不是要取代數位支付工具，而是當科技偶爾失效或使用不方便時，有足夠現金就可以讓你應急。」

小費 新澤西州 颶風

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