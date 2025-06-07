丈夫迷上運動賭博背巨債 她5步重建財務

紐約長島一名男子因迷上網路運動博彩，三年後負債累累，妻子訴請離婚，並在理財專家協助下，重建家庭財務。(美聯社)

紐約市長島 (Long Island)一對夫妻結婚14年，一直過著舒適生活，兩個孩子就讀中學、擁有一棟漂亮房子和穩定收入；但有一天，先生開始在網路上投注體育賽事。起初只投入幾塊錢，後來變成強迫症，三年後負債累累，妻子靠著五個步驟，重建家庭財務。

這對夫妻是馬克(Mark)和莎拉(Sarah)。

馬克瞞著莎拉申請房屋淨值信貸(home equity line of credit)，動用部分401(k)退休帳戶，兌現壽險 ，還欠下數萬元信用卡債。莎拉發現時已過度負債。

與這對夫妻合作的理財業者Mindful Financial Partners合格理財規畫師帕沃內(Melissa Murphy Pavone)說，莎拉信任的男人瞞著她，拿家庭未來冒險，使她情緒崩潰。

莎拉調適心情，靠著五步驟重建財務。

1.不讓先生有權動用共同資產

莎拉關閉所有聯名帳戶、撤銷授權委託書、書面通知所有債權人，切斷馬克繼續負債的管道。

一旦止住初始虧損，就可開始記錄行為、損失和債務，舉凡顯示賭博行為或未經授權交易的銀行對帳單、簡訊、截圖和電子郵件都需要備份。信用受打擊、或工資被扣押，務必要證明迅速採取行動，絲毫不縱容。

2.合作離婚(Collaborative Divorce)

莎拉很快決定與馬克分道揚鑣，但不選擇破壞力大的離婚，她要保護隱私、尊嚴、讓馬克為了孩子專注康復，於是組建一個專家團隊從旁協助。帕沃內扮演中立的註冊離婚財務分析師，負責理清他們的財務、澄清債務並制定分割計畫，團隊還為雙方各配備一位律師、心理輔導員以應對艱難對話，另有治療師協助馬克戒賭。

整個團隊共訂一個計畫。

莎拉以自己名義為他們的住屋重新貸款，獨自承擔房屋所有權和新房貸。

4.採取新的預算和債務策略

專業團隊協助莎拉、馬克與債權人協商債務償還，用意在保護莎拉免於承擔馬克的新債務。

之後，莎拉與一位註冊理財規畫師會面，更新她的遺產規畫、制定新預算，以便明白掌控一切。她以自己的名義開設新帳戶、重建信用，也開始接受心理諮詢。

5.共同撫養計畫(Co-Parenting Plan)

在合作離婚規畫下，馬克同意參加包括結構化財務責任計畫的復元方案；莎拉希望馬克能夠康復，重回成癮之前那個做父親的角色。馬克後來戒掉賭癮，夫妻兩人制訂共同撫養計畫。