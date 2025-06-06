用音樂緩和嬰兒情緒 這樣「神器」比莫扎特還厲害

耶魯大學最新研究指出，經常聽父母唱歌的嬰兒往往情緒較穩定且不難取悅。(美聯社)

長久以來，許多父母都認為莫扎特(Mozart)的古典音樂有安撫嬰兒情緒的作用；然而，耶魯大學 最新研究發現，所謂的「莫札特效應」從未實際對嬰兒進行測試，但音樂確實有助緩和情緒，且父母只要對嬰兒唱歌就有效。

華爾街 日報報導，自然期刊1993年發表的研究顯示，嬰兒聽古典樂 會變聰明，而數十名大學生聽完莫札特的鋼琴奏鳴曲後，解謎能力略增。

媒體隨後大肆報導「莫札特效應」，此效應野成為樂界行銷利器，嬰兒唱片銷售一空。

不過，莫札特音樂其實只能短暫提升大學生的解題能力十分鐘；耶魯大學研究團隊發現，「莫札特效應」從未實際對嬰兒測試，也無法對成人受試者重複試驗達到相同效果。

音樂對嬰兒的真正益處在於快樂，而非增進智力。

每位家長都希望寶寶少哭鬧、易安撫，而新研究表明，音樂確實有幫助，而且只要靠家長自己的聲帶發聲就可以。

耶魯大學兒童研究中心(Child Studies Center)研究員趙恩(Eun Cho，音譯)和莉迪雅‧尤爾杜姆(Lidya Yurdum)領導的研究探討父母對嬰兒唱歌的頻率，以及能否透過音樂教育和電子設備的提醒增加前述頻率。

為探索前述問題的答案，研究人員將110名三個月到六個月大的嬰兒家長隨機分成兩組。

實驗組透過卡拉OK的跟唱形式學習簡單的民歌，並獲得一本有互動按鈕的兒童民謠繪本；受試者每周另外會收到關於音樂的簡報，實驗更進行六周。

兩組家長都會被隨機要求寫一份關於寶寶活動狀況的調查表，而音樂素養組的家長表示，他們最近唱歌給寶寶聽的頻率高達89%，而另一組的家長唱歌頻率僅65%。

顯而易見，當家長獲得更多資源和鼓勵時，他們更可能將唱歌融入育兒日常。

至於嬰兒的反應，經常聽父母唱歌的嬰兒往往情緒較穩定且不難取悅。

論文作者之一、耶魯兒童研究中心兼任助理教授梅爾(Samuel Mehr)寫道，「這不是指嬰兒的情緒因為歌聲而變好，而是證明外部干預有助改善嬰兒情緒，但很少兒科醫生會建議父母唱歌給嬰兒聽。」